كوريا الشمالية اختبرت صاروخا وأمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن الجارة الجنوبية

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها رصدت ما تعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أطلقا باتجاه الشرق من مقاطعة بيونغان الشمالية على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، إن تدريب إطلاق النار يهدف "للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية"، الذي اختبرته البلاد لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة.أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبيةقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الجمعة.وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن "بلينكن... سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وأكد مجددا على التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن كوريا الجنوبية".
قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن بيونغ يانغ اختبرت صاروخا محمولا بالسكك الحديدية في مناورات إطلاق يوم الجمعة، كانت ثالث تجربة تجريها لاختبار أسلحة هذا الشهر.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها رصدت ما تعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أطلقا باتجاه الشرق من مقاطعة بيونغان الشمالية على الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، إن تدريب إطلاق النار يهدف "للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية"، الذي اختبرته البلاد لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة.
أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الجمعة.