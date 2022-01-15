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"كوفاكس" يعلن تسليم مليار جرعة إلى الدول الفقيرة
"كوفاكس" يعلن تسليم مليار جرعة إلى الدول الفقيرة
سلم ‬برنامج توزيع اللقاحات العالمي "كوفاكس" مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حسبما أعلنت إحدى المنظمتين اللتين تديران البرنامج.‬ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T20:56+0000
2022-01-15T20:56+0000
العالم
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن إمدادات اللقاحات إلى الدول الفقيرة ظلت محدودة لفترة طويلة بسبب نقص اللقاحات وحصول الدول الغنية على النسبة الأكبر منها.ولفتت الوكالة إلى أن منظمة جافي تشارك في قيادة برنامج توزيع اللقاحات العالمي "كوفاكس" مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الشحنات زادت بشكل كبير في الربع الأخير من العام الماضي 2021.يذكر أنه تم إطلاق برنامج "كوفاكس" في 2020 لتقديم ملياري جرعة بحلول نهاية 2021، لكن هذا الهدف لم يتم تحقيقه بسبب تباطؤ الإمدادات واستحواذ الدول الغنية على حصص كبيرة من اللقاحات.وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن نسبة المطعمين في الدول الغنية وصلت إلى نحو 67 في المئة مقارنة بنحو 5 في المئة فقط في الدول الفقيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211018/الاتحاد-الأوروبي-أصبحنا-أكبر-مصدر-للقاحات-كورونا-بتوريد-مليار-جرعة-1050466801.html
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العالم

"كوفاكس" يعلن تسليم مليار جرعة إلى الدول الفقيرة

20:56 GMT 15.01.2022
© Sputnik . MARIEM GDIRتونس تتسلم دفعة من لقاحات "فايزر" ضمن مبادرة "كوفاكس"
تونس تتسلم دفعة من لقاحات فايزر ضمن مبادرة كوفاكس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . MARIEM GDIR
تابعنا عبر
سلم ‬برنامج توزيع اللقاحات العالمي "كوفاكس" مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حسبما أعلنت إحدى المنظمتين اللتين تديران البرنامج.‬
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن إمدادات اللقاحات إلى الدول الفقيرة ظلت محدودة لفترة طويلة بسبب نقص اللقاحات وحصول الدول الغنية على النسبة الأكبر منها.
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ولفتت الوكالة إلى أن منظمة جافي تشارك في قيادة برنامج توزيع اللقاحات العالمي "كوفاكس" مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الشحنات زادت بشكل كبير في الربع الأخير من العام الماضي 2021.
وتابعت: "سمح ذلك للبرنامج بتحقيق تسليم مليار جرعة جرى شحنها إلى 144 دولة".
يذكر أنه تم إطلاق برنامج "كوفاكس" في 2020 لتقديم ملياري جرعة بحلول نهاية 2021، لكن هذا الهدف لم يتم تحقيقه بسبب تباطؤ الإمدادات واستحواذ الدول الغنية على حصص كبيرة من اللقاحات.
وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن نسبة المطعمين في الدول الغنية وصلت إلى نحو 67 في المئة مقارنة بنحو 5 في المئة فقط في الدول الفقيرة.
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