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https://arabic.sputniknews.com/20220115/لجنة-مكافحة-كورونا-بمصر-سنصل-لمناعة-القطيع-قريبا-بسبب-سرعة-انتشار-أوميكرون-1056252648.html
لجنة مكافحة كورونا بمصر: سنصل لمناعة القطيع قريبا بسبب سرعة انتشار أوميكرون
لجنة مكافحة كورونا بمصر: سنصل لمناعة القطيع قريبا بسبب سرعة انتشار أوميكرون
توقع محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، وصول البلاد لمناعة القطيع قريبا بسبب سرعة انتشار متحور "أوميكرون". 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T21:32+0000
2022-01-15T21:32+0000
2022-01-15T21:32+0000
أوميكرون
مصر
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وقال النادي في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، إن متحور أوميكرون، هو سلالة سريعة الانتشار قليلة التأثير نسبيًا على نسيج الرئة، بحسب صحيفة "الوطن".واعتبر عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن هذه ميزة مزدوجة سوف تكسب الجميع مناعة القطيع قريبا مثل التطعيمات.وأوضح أن تأثير متحور أوميكرون على نسيج الرئة ضعيف لأنه يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.وقال إن عدد الإصابات بالمتحور الجديد كبير، إلا أن عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات ليست بالصورة الكبيرة التي كنا نراها في الموجات السابقة.وأشار إلى أن طبيعة المرض بمتحوره الجيني الجديد جعله سريع الانتشار قليل التأثير.وذكر أن عدد الحاصلين على اللقاح في مصر أصبح كبيرا، وهو ما أكسب الجميع مناعة كبرى تحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/مركز-أبحاث-خاصية-في-أوميكرون-تمنحه-الانتشار-السريع-1056225171.html
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أوميكرون, مصر
لجنة مكافحة كورونا بمصر: سنصل لمناعة القطيع قريبا بسبب سرعة انتشار أوميكرون
توقع محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، وصول البلاد لمناعة القطيع قريبا بسبب سرعة انتشار متحور "أوميكرون".
وقال النادي في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، إن متحور أوميكرون، هو سلالة سريعة الانتشار قليلة التأثير نسبيًا على نسيج الرئة، بحسب
صحيفة "الوطن"
.
واعتبر عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن هذه ميزة مزدوجة سوف تكسب الجميع مناعة القطيع قريبا مثل التطعيمات.
وأوضح أن تأثير
متحور أوميكرون
على نسيج الرئة ضعيف لأنه يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.
وقال إن عدد الإصابات بالمتحور الجديد كبير، إلا أن عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات ليست بالصورة الكبيرة التي كنا نراها في الموجات السابقة.
وأشار إلى أن طبيعة المرض بمتحوره الجيني الجديد جعله سريع الانتشار قليل التأثير.
وذكر أن عدد الحاصلين على اللقاح في مصر أصبح كبيرا، وهو ما أكسب الجميع مناعة كبرى تحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.