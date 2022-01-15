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‏"مايكروسوفت" تحول "آيفون" و"آيباد" إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية
‏"مايكروسوفت" تحول "آيفون" و"آيباد" إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية
طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ميزة تحول هواتف "آيفون" الذكية وحواسيب "آيباد" اللوحية ‏إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية تقليدية.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T14:22+0000
2022-01-15T14:22+0000
مجتمع
منوعات
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وقامت "مايكروسوفت" بتضمين الميزة من خلال تطبيقها للمراسلة "تيمز"، الذي يحوّل "آيفون" و"آيباد" إلى جهاز اتصال لاسلكي يعمل عبر البيانات الخلوية أو شبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي"، بحسب بيان رسمي.وكانت الميزة متوافرة في تطبيق "مايكروسوفت تيمز" قبل عامين، ولكن للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" فقط.وكانت "مايكروسوفت" وفرت هذه الميزة في المقام الأول للعاملين في الخطوط الأمامية مع بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الموظفين الذين يواجهون العملاء ويديرون العمليات اليومية داخل الشركات.ولا تزال ميزة تحويل الأجهزة الذكية الحديثة إلى جهاز لاسلكي قديم نادرة في تطبيقات الاتصالات.ويتيح تطبيق "واتسآب" تسجيل مقتطفات من الصوت يمكن إرسالها أو استلامها، كما أطلقت شركة "آبل" الميزة في ساعتها الذكية عام 2018، باستخدام "اضغط لتتحدث" عبر مكالمة "فيس تايم" صوتية.
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‏"مايكروسوفت" تحول "آيفون" و"آيباد" إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية

14:22 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / ETHAN MILLERأحهزة لاسلكي
أحهزة لاسلكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
أحهزة لاسلكي
© AFP 2021 / ETHAN MILLER
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طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ميزة تحول هواتف "آيفون" الذكية وحواسيب "آيباد" اللوحية ‏إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية تقليدية.‏
وقامت "مايكروسوفت" بتضمين الميزة من خلال تطبيقها للمراسلة "تيمز"، الذي يحوّل "آيفون" و"آيباد" إلى جهاز اتصال لاسلكي يعمل عبر البيانات الخلوية أو شبكة إنترنت لاسلكية "واي فاي"، بحسب بيان رسمي.
وكانت الميزة متوافرة في تطبيق "مايكروسوفت تيمز" قبل عامين، ولكن للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" فقط.
وكانت "مايكروسوفت" وفرت هذه الميزة في المقام الأول للعاملين في الخطوط الأمامية مع بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الموظفين الذين يواجهون العملاء ويديرون العمليات اليومية داخل الشركات.
ولا تزال ميزة تحويل الأجهزة الذكية الحديثة إلى جهاز لاسلكي قديم نادرة في تطبيقات الاتصالات.
ويتيح تطبيق "واتسآب" تسجيل مقتطفات من الصوت يمكن إرسالها أو استلامها، كما أطلقت شركة "آبل" الميزة في ساعتها الذكية عام 2018، باستخدام "اضغط لتتحدث" عبر مكالمة "فيس تايم" صوتية.
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