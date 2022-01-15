مجلة أمريكية تكشف عن نوايا واشنطن بتحقيق خلافات بين موسكو وبكين في مجلس الأمن

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة تنتظرلحظة التدخل الروسي في أوكرانيا لإمكانية استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي للفت انتباه الأعضاء بشأن عزل موسكو دبلوماسيا بسبب سياساتها. وأشار تقرير المجلة إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التأثير بشكل مباشر على روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، لكنها ستسعى بتحقيق خلافات بين روسيا والصين إذا كان ذلك ممكنا.وقال مصدر في المجلة إن الخلافات ستظهر مدى عزلة روسيا في مجلس الأمن وعلى المسرح العالمي.وخلصت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين كونها واحدة من أكثر المدافعين المتحمسين عن السيادة الإقليمية للدول الأعضاء في المنظمة في الأمم المتحدة، لذلك ستقوم بكل ما أمكن لتحقيق الخلاف بين موسكو وبكين.
كشفت مجلة أمريكية متخصصة بالسياسية الدولية عن نوايا الولايات المتحدة بتحقيق خلافات بين روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة تنتظرلحظة التدخل الروسي في أوكرانيا لإمكانية استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي للفت انتباه الأعضاء بشأن عزل موسكو دبلوماسيا بسبب سياساتها.
وأشار تقرير المجلة إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التأثير بشكل مباشر على روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، لكنها ستسعى بتحقيق خلافات بين روسيا والصين إذا كان ذلك ممكنا.
وقال مصدر في المجلة إن الخلافات ستظهر مدى عزلة روسيا في مجلس الأمن وعلى المسرح العالمي.
وخلصت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين كونها واحدة من أكثر المدافعين المتحمسين عن السيادة الإقليمية للدول الأعضاء في المنظمة في الأمم المتحدة، لذلك ستقوم بكل ما أمكن لتحقيق الخلاف بين موسكو وبكين.