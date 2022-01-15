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مجلة أمريكية تكشف عن نوايا واشنطن بتحقيق خلافات بين موسكو وبكين في مجلس الأمن
مجلة أمريكية تكشف عن نوايا واشنطن بتحقيق خلافات بين موسكو وبكين في مجلس الأمن
كشفت مجلة أمريكية متخصصة بالسياسية الدولية عن نوايا الولايات المتحدة بتحقيق خلافات بين روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T06:20+0000
2022-01-15T06:20+0000
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وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة تنتظرلحظة التدخل الروسي في أوكرانيا لإمكانية استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي للفت انتباه الأعضاء بشأن عزل موسكو دبلوماسيا بسبب سياساتها. وأشار تقرير المجلة إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التأثير بشكل مباشر على روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، لكنها ستسعى بتحقيق خلافات بين روسيا والصين إذا كان ذلك ممكنا.وقال مصدر في المجلة إن الخلافات ستظهر مدى عزلة روسيا في مجلس الأمن وعلى المسرح العالمي.وخلصت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين كونها واحدة من أكثر المدافعين المتحمسين عن السيادة الإقليمية للدول الأعضاء في المنظمة في الأمم المتحدة، لذلك ستقوم بكل ما أمكن لتحقيق الخلاف بين موسكو وبكين.
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

مجلة أمريكية تكشف عن نوايا واشنطن بتحقيق خلافات بين موسكو وبكين في مجلس الأمن

06:20 GMT 15.01.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© POOL
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كشفت مجلة أمريكية متخصصة بالسياسية الدولية عن نوايا الولايات المتحدة بتحقيق خلافات بين روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة تنتظرلحظة التدخل الروسي في أوكرانيا لإمكانية استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي للفت انتباه الأعضاء بشأن عزل موسكو دبلوماسيا بسبب سياساتها.
وأشار تقرير المجلة إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التأثير بشكل مباشر على روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، لكنها ستسعى بتحقيق خلافات بين روسيا والصين إذا كان ذلك ممكنا.
وقال مصدر في المجلة إن الخلافات ستظهر مدى عزلة روسيا في مجلس الأمن وعلى المسرح العالمي.
وخلصت المجلة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين كونها واحدة من أكثر المدافعين المتحمسين عن السيادة الإقليمية للدول الأعضاء في المنظمة في الأمم المتحدة، لذلك ستقوم بكل ما أمكن لتحقيق الخلاف بين موسكو وبكين.
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