تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/محكمة-أسترالية-تستمع-إلى-ديوكوفيتش-في-قضية-التأشيرة-1056215896.html
محكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة
محكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة
حددت محكمة أسترالية جلسة استماع بشأن قضية إلغاء تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس للبلاد، غدا الأحد، في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T01:52+0000
2022-01-15T01:52+0000
أستراليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055068876_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_99ce18b5f0223adcda5d2117b4f766d6.jpg
ويقاتل المصنف الأول عالميا لإلغاء قرار الحكومة الأسترالية بإبعاده خارج البلاد.وقال القاضي ديفيد أوكلاجان اليوم السبت، إن المحكمة ستتواصل مع كافة الأطراف بشأن ما إذا كان يتعين النظر في الدعوى من قبل قاض واحد أو المحكمة بالكامل في وقت لاحق اليوم.وكان من المقرر أن يمتثل ديوكوفيتش أمام سلطات الهجرة الأسترالية للاحتجاز اليوم وتسليم نفسه للمسؤولين في ملبورن، لإجراء مقابلة وفقا لأمر المحكمة الصادر الليلة الماضية.
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055068876_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a2515318e811a46b4c7c14ebde97edb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أستراليا

محكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة

01:52 GMT 15.01.2022
© REUTERS / POOLلاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
حددت محكمة أسترالية جلسة استماع بشأن قضية إلغاء تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس للبلاد، غدا الأحد، في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت).
ويقاتل المصنف الأول عالميا لإلغاء قرار الحكومة الأسترالية بإبعاده خارج البلاد.
وقال القاضي ديفيد أوكلاجان اليوم السبت، إن المحكمة ستتواصل مع كافة الأطراف بشأن ما إذا كان يتعين النظر في الدعوى من قبل قاض واحد أو المحكمة بالكامل في وقت لاحق اليوم.
وكان من المقرر أن يمتثل ديوكوفيتش أمام سلطات الهجرة الأسترالية للاحتجاز اليوم وتسليم نفسه للمسؤولين في ملبورن، لإجراء مقابلة وفقا لأمر المحكمة الصادر الليلة الماضية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
02:34 GMTزيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
01:52 GMTمحكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة
01:15 GMTكوريا الشمالية اختبرت صاروخا وأمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن الجارة الجنوبية
00:35 GMTجبهة البوليساريو: لا نتوقع الكثير من زيارة ممثل غوتيريش
أمسالولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة القرصنة الإلكترونية
أمسما هي "أنيميا الفضاء" وكيف ستكون عقبة أمام السفر للمريخ؟
أمسالمركزي التركي يؤجل فرض رسوم على الودائع بالعملات الأجنبية
أمس"أحضر خمرك معك".. جونسون وحزبه في مأزق بعد فضيحة حفلات الخمور
أمسأشد أيام التاريخ حرارة يلفح الأرجنتين
أمسأليك بالدوين سيسلم هاتفه الذكي للشرطة ضمن التحقيق في حادثة إطلاقه النار على أحد أفراد فيلمه
أمسالكونغرس الأمريكي يأمر بفتح تحقيق في اغتيال رئيس هايتي
أمسإعلام: موظفو رئيس الوزراء البريطاني أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
أمسمنى زكي تنتظر عرض أول أفلامها مع "نيتفلكس" في 190 دولة... فيديو
أمسالدنمارك تعلن مقاطعتها أولمبياد بكين
أمسالاتحاد الأوروبي: يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع
أمستونس... الإعدام لتسعة أشخاص متهمين بقتل رقيب في الجيش
أمسوزير المالية التركي: التراجع الحاد لليرة لم يكن متوقعا لكننا عالجنا المشكلة الآن
أمسمستشار أوباما السابق يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما
أمسبعد أشهر من موافقة لجنة قضائية... حاكم ولاية كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن قاتل روبرت كينيدي
أمسبعد قصف صاروخي للمنطقة الخضراء... العراق يجدد التزامه بتوفير الأمن للبعثات الأجنبية