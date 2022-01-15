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https://arabic.sputniknews.com/20220115/محكمة-أسترالية-تستمع-إلى-ديوكوفيتش-في-قضية-التأشيرة-1056215896.html
محكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة
محكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة
حددت محكمة أسترالية جلسة استماع بشأن قضية إلغاء تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس للبلاد، غدا الأحد، في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T01:52+0000
2022-01-15T01:52+0000
2022-01-15T01:52+0000
أستراليا
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ويقاتل المصنف الأول عالميا لإلغاء قرار الحكومة الأسترالية بإبعاده خارج البلاد.وقال القاضي ديفيد أوكلاجان اليوم السبت، إن المحكمة ستتواصل مع كافة الأطراف بشأن ما إذا كان يتعين النظر في الدعوى من قبل قاض واحد أو المحكمة بالكامل في وقت لاحق اليوم.وكان من المقرر أن يمتثل ديوكوفيتش أمام سلطات الهجرة الأسترالية للاحتجاز اليوم وتسليم نفسه للمسؤولين في ملبورن، لإجراء مقابلة وفقا لأمر المحكمة الصادر الليلة الماضية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا
محكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة
حددت محكمة أسترالية جلسة استماع بشأن قضية إلغاء تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس للبلاد، غدا الأحد، في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت).
ويقاتل المصنف الأول عالميا
لإلغاء قرار الحكومة الأسترالية
بإبعاده خارج البلاد.
وقال القاضي ديفيد أوكلاجان اليوم السبت، إن المحكمة ستتواصل مع كافة الأطراف بشأن ما إذا كان يتعين النظر في الدعوى من قبل قاض واحد أو المحكمة بالكامل في وقت لاحق اليوم.
وكان من المقرر أن يمتثل ديوكوفيتش أمام سلطات الهجرة الأسترالية للاحتجاز اليوم وتسليم نفسه للمسؤولين في ملبورن، لإجراء مقابلة وفقا لأمر المحكمة الصادر الليلة الماضية.