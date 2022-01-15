تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/مركز-أبحاث-خاصية-في-أوميكرون-تمنحه-الانتشار-السريع-1056225171.html
مركز أبحاث: خاصية في أوميكرون تمنحه الانتشار السريع
مركز أبحاث: خاصية في أوميكرون تمنحه الانتشار السريع
كشف باحثو مركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، عن خاصية في المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" هي ما تمنحه القدرة على... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:43+0000
2022-01-15T10:43+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050774440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7129547848b3623d7c3d9ede0462060c.jpg
ونقل موقع "Health Day" بيانات رصدها الباحثون أفادت بأن المصابين بالفيروس، وليست لديهم أعراض، عرضة لنقل العدوى للآخرين أكثر مما كان يحدث مع المتغيرات السابقة.وأضاف الباحثون أن معدلات انتقال العدوى دون أعراض في متغيرات بيتا ودلتا كانت تتراوح بين 1% و2.6%، أي أقل بـ7 إلى 12 مرة من عينات أوميكرون.وكشفت اختبارات أجريت من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن أن معدل انتقال العدوى من مصابي أوميكرون دون ظهور أعراض كان 16%، وفي دراسة أكبر بين 2 ديسمبر و17 ديسمبر 2021، جاء المعدل بنسبة 31%.من جانبه، قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور لورانس كوري: "بينما نشهد الانتشار العالمي السريع لأوميكرون، من الواضح أننا بحاجة ماسّة إلى فهم أفضل لديناميكيات الإرسال لهذا المتحور".وتابع: "لأن كثيرا من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، فلا يمكننا دائما معرفة من يحمل الفيروس، لكننا نعرف ما يمكننا القيام به لحماية أنفسنا وللمساعدة في منع انتشار المرض، وهو ارتداء قناع، وغسل الأيدي، وتجنب التجمعات، والحرص على تناول الجرعات الكاملة من اللقاحات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050774440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_194c872edfb495d0990acb3259c473d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

مركز أبحاث: خاصية في أوميكرون تمنحه الانتشار السريع

10:43 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورفحص رمز الاستجابة السريع قبل دخول مكان عام، قازان، روسيا 18 نوفمبر 2021
فحص رمز الاستجابة السريع قبل دخول مكان عام، قازان، روسيا 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف باحثو مركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، عن خاصية في المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" هي ما تمنحه القدرة على الانتشار السريع.
ونقل موقع "Health Day" بيانات رصدها الباحثون أفادت بأن المصابين بالفيروس، وليست لديهم أعراض، عرضة لنقل العدوى للآخرين أكثر مما كان يحدث مع المتغيرات السابقة.
وأضاف الباحثون أن معدلات انتقال العدوى دون أعراض في متغيرات بيتا ودلتا كانت تتراوح بين 1% و2.6%، أي أقل بـ7 إلى 12 مرة من عينات أوميكرون.
وكشفت اختبارات أجريت من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن أن معدل انتقال العدوى من مصابي أوميكرون دون ظهور أعراض كان 16%، وفي دراسة أكبر بين 2 ديسمبر و17 ديسمبر 2021، جاء المعدل بنسبة 31%.
من جانبه، قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور لورانس كوري: "بينما نشهد الانتشار العالمي السريع لأوميكرون، من الواضح أننا بحاجة ماسّة إلى فهم أفضل لديناميكيات الإرسال لهذا المتحور".
وتابع: "لأن كثيرا من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، فلا يمكننا دائما معرفة من يحمل الفيروس، لكننا نعرف ما يمكننا القيام به لحماية أنفسنا وللمساعدة في منع انتشار المرض، وهو ارتداء قناع، وغسل الأيدي، وتجنب التجمعات، والحرص على تناول الجرعات الكاملة من اللقاحات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:04 GMTجمال عبد الناصر حذر من وقوع نكسة 1967 قبل 3 أيام... "الوضع مخيف"
11:01 GMTقط روسي يحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على "تيك توك"... صور وفيديو
11:00 GMTنانسي عجرم تتلقى التعازي
10:58 GMTكردستان العراق: بغداد لم ترسل أي موازنة للإقليم منذ 8 سنوات
10:47 GMTمواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا
10:43 GMTمركز أبحاث: خاصية في أوميكرون تمنحه الانتشار السريع
10:32 GMTالبحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية
10:29 GMTبعد يوم من هجوم الكابيتول... مثيرو شغب "6 يناير" اتصلوا بمكتب نانسي بيلوسي لهذا الغرض
10:25 GMTالفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون
10:21 GMT"درب زبيدة"... قافلة سعودية لإحياء أقدم الطرق في العالم... فيديو
10:17 GMTاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد... من المستفيد ومن المتضرر
10:13 GMTمقاطعة أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
10:02 GMTإعلام: محمد صلاح لن يحضر حفل "ذا بيست" لهذا السبب
10:00 GMTكلوب يعلق مجددا على مستقبل محمد صلاح ومفاوضات تجديد عقده مع ليفربول
09:54 GMTالأردن بصدد الإعلان عن خطة تنمية زراعية شاملة
09:53 GMTلوكاشينكو: قوات حفظ السلام أجهضت الثورة الملونة في كازاخستان
09:49 GMT‏امرأة غاضبة تمزق أكثر من 30 فستان زفاف بآلاف الدولارات داخل محل لعدم استرداد عربونها‏... فيديو
09:36 GMTالصفدي يكشف هدف الأردن من الاتصالات مع بشار الأسد... فيديو
09:34 GMTخبير طبي يكشف عن منتجات مميتة للرجال
09:31 GMTإيران ترد مجددا على تعليق حقها بالتصويت في الأمم المتحدة