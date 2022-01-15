مركز المصالحة الروسي يرصد 6 عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب

موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف خلال مؤتمر صحفي: " خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط 6 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، من بينها 4 في محافظة حلب، وقذيفتان في محافظة إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف، اليوم السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (لمحظور في روسيا)، نفذوا 6 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا ، أدت إلى مقتل عسكري سوري.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف خلال مؤتمر صحفي: " خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط 6 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، من بينها 4 في محافظة حلب، وقذيفتان في محافظة إدلب".
وأضاف أنه "نتيجة هجوم بقذائف الهاون على محافظة إدلب قتل جندي سوري".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.