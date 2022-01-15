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مركز المصالحة الروسي يرصد 6 عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب
مركز المصالحة الروسي يرصد 6 عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف، اليوم السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (لمحظور في روسيا)، نفذوا 6 عمليات... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T21:57+0000
2022-01-15T21:58+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف خلال مؤتمر صحفي: " خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط 6 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، من بينها 4 في محافظة حلب، وقذيفتان في محافظة إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي يرصد 6 عمليات إطلاق نار من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب

21:57 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 15.01.2022)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف، اليوم السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (لمحظور في روسيا)، نفذوا 6 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا ، أدت إلى مقتل عسكري سوري.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف خلال مؤتمر صحفي: " خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط 6 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، من بينها 4 في محافظة حلب، وقذيفتان في محافظة إدلب".
وأضاف أنه "نتيجة هجوم بقذائف الهاون على محافظة إدلب قتل جندي سوري".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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