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معلومات عن الأسطول الفرنسي الذي يشارك في مناورات بحرية مع السعودية
معلومات عن الأسطول الفرنسي الذي يشارك في مناورات بحرية مع السعودية
تشارك وحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الفرنسي في "تمرين عبور" مع الأسطول السعودي في البحر الأحمر ويشمل ذلك فرقاطات ومروحيات وسفن أخرى. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T21:48+0000
2022-01-15T21:48+0000
رصد عسكري
أخبار السعودية اليوم
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ويحتل الأسطول الفرنسي المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.ويصل عدد وحدات الأسطول الفرنسي إلى 180 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة.وتمتلك القوات البحرية الفرنسية 3 حاملات مروحيات و10 مدمرات تجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا في هذا السلاح.وتمتلك فرنسا 11 فرقاطة و10 غواصات، إضافة إلى 15 سفينة دورية و17 كاسحة ألغام بحرية.يذكر أن الأسطول السعودي يمتلك 57 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و39 سفينة دورية و4 كاسحات ألغام.وتقول وكالة الأنباء السعودية "واس" إن التمرين المشترك بين الأسطولين السعودي والفرنسي هدفه رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية وقدرتها على تنفيذ العمليات البحرية المختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211027/أمريكا-والسعودية-تختتمان-تمرين-المدافع-الأزرق-21-البحري-1050551025.html
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الدفاع-السعودية-تعلن-انطلاق-تمرين-الشط-الآمن---5-1055135930.html
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رصد عسكري, أخبار السعودية اليوم

معلومات عن الأسطول الفرنسي الذي يشارك في مناورات بحرية مع السعودية

21:48 GMT 15.01.2022
© Photo / Franck Dubeyفرقاطة فرنسية
فرقاطة فرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Photo / Franck Dubey
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تشارك وحدات بحرية تابعة للأسطول الحربي الفرنسي في "تمرين عبور" مع الأسطول السعودي في البحر الأحمر ويشمل ذلك فرقاطات ومروحيات وسفن أخرى.
ويحتل الأسطول الفرنسي المرتبة رقم 16 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
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ويصل عدد وحدات الأسطول الفرنسي إلى 180 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة.
وتمتلك القوات البحرية الفرنسية 3 حاملات مروحيات و10 مدمرات تجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا في هذا السلاح.
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وتمتلك فرنسا 11 فرقاطة و10 غواصات، إضافة إلى 15 سفينة دورية و17 كاسحة ألغام بحرية.
يحتل الجيش الفرنسي المرتبة رقم 7 بين أقوى 140 جيشا في العالم.
يذكر أن الأسطول السعودي يمتلك 57 وحدة بحرية بينها 7 فرقاطات و4 كورفيتات و39 سفينة دورية و4 كاسحات ألغام.
وتقول وكالة الأنباء السعودية "واس" إن التمرين المشترك بين الأسطولين السعودي والفرنسي هدفه رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية وقدرتها على تنفيذ العمليات البحرية المختلفة.
© Sputnikمواصفات مروحية النقل الثقيل "سي إتش 53 كيه" سيكوريسكي
مواصفات مروحية النقل الثقيل سي إتش 53 كيه سيكوريسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
مواصفات مروحية النقل الثقيل "سي إتش 53 كيه" سيكوريسكي
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