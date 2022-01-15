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مقاطعة أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
مقاطعة أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
سجلت مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان زيادة قياسية في الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19، اليوم السبت، بفعل تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:13+0000
2022-01-15T10:13+0000
اليابان
فيروس كورونا
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وأعلنت المقاطعة، التي تستضيف 70 في المئة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، تسجيل 1829 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت.وسبق أن عبر حاكم المقاطعة، ديني تاماكي، عن غضبه بشأن ما وصفها بأنها إجراءات مكافحة غير ملائمة للعدوى في القواعد الأمريكية أدت لانتشار المرض بين الناس، وفقا لـ"رويترز".وشددت اليابان قيود مكافحة فيروس كورونا في ثلاث مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية أعلنت بدورها فرض إجراءات مكافحة أشد للمرض.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن منطقة أوساكا في غرب البلاد ستشهد أيضا على الأرجح تسجيل عدد إصابات قياسي بـ "كوفيد-19" اليوم السبت، إذ رصدت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة يومية.
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اليابان, فيروس كورونا

مقاطعة أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

10:13 GMT 15.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATOعامل طبي يجري محاكاة لاختبار مرض فيروس كورونا (COVID-19) في منشأة مؤقتة في يوكوسوكا جنوب طوكيو في اليابان
عامل طبي يجري محاكاة لاختبار مرض فيروس كورونا (COVID-19) في منشأة مؤقتة في يوكوسوكا جنوب طوكيو في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATO
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سجلت مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان زيادة قياسية في الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19، اليوم السبت، بفعل تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار.
وأعلنت المقاطعة، التي تستضيف 70 في المئة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، تسجيل 1829 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت.
وسبق أن عبر حاكم المقاطعة، ديني تاماكي، عن غضبه بشأن ما وصفها بأنها إجراءات مكافحة غير ملائمة للعدوى في القواعد الأمريكية أدت لانتشار المرض بين الناس، وفقا لـ"رويترز".
وشددت اليابان قيود مكافحة فيروس كورونا في ثلاث مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية أعلنت بدورها فرض إجراءات مكافحة أشد للمرض.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن منطقة أوساكا في غرب البلاد ستشهد أيضا على الأرجح تسجيل عدد إصابات قياسي بـ "كوفيد-19" اليوم السبت، إذ رصدت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة يومية.
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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