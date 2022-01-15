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https://arabic.sputniknews.com/20220115/مقاطعة-أوكيناوا-اليابانية-تسجل-زيادة-قياسية-في-إصابات-كورونا-1056224010.html
مقاطعة أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
مقاطعة أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
سجلت مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان زيادة قياسية في الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19، اليوم السبت، بفعل تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:13+0000
2022-01-15T10:13+0000
2022-01-15T10:13+0000
اليابان
فيروس كورونا
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وأعلنت المقاطعة، التي تستضيف 70 في المئة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، تسجيل 1829 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت.وسبق أن عبر حاكم المقاطعة، ديني تاماكي، عن غضبه بشأن ما وصفها بأنها إجراءات مكافحة غير ملائمة للعدوى في القواعد الأمريكية أدت لانتشار المرض بين الناس، وفقا لـ"رويترز".وشددت اليابان قيود مكافحة فيروس كورونا في ثلاث مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية أعلنت بدورها فرض إجراءات مكافحة أشد للمرض.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن منطقة أوساكا في غرب البلاد ستشهد أيضا على الأرجح تسجيل عدد إصابات قياسي بـ "كوفيد-19" اليوم السبت، إذ رصدت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة يومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/اليابان-تطرح-لقاحا-يمنح-المناعة-مدى-الحياة-ضد-كورونا-1054820452.html
اليابان
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان, فيروس كورونا
مقاطعة أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
سجلت مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان زيادة قياسية في الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19، اليوم السبت، بفعل تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار.
وأعلنت المقاطعة، التي تستضيف 70 في المئة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، تسجيل 1829 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت.
وسبق أن عبر حاكم المقاطعة، ديني تاماكي، عن غضبه بشأن ما وصفها بأنها
إجراءات مكافحة
غير ملائمة للعدوى في القواعد الأمريكية أدت لانتشار المرض بين الناس، وفقا لـ"رويترز".
وشددت اليابان قيود مكافحة فيروس كورونا في ثلاث مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية أعلنت بدورها فرض إجراءات مكافحة أشد للمرض.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن منطقة أوساكا في غرب البلاد ستشهد أيضا على الأرجح
تسجيل عدد إصابات قياسي بـ "كوفيد-19"
اليوم السبت، إذ رصدت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة يومية.