https://arabic.sputniknews.com/20220115/منع-جراح-شهير-من-مزاولة-مهنته-بعد-نقش-حروف-اسمه-على-كبد-مرضاه-1056237222.html

منع جراح شهير من مزاولة مهنته بعد نقش حروف اسمه على كبد مرضاه

منع جراح شهير من مزاولة مهنته بعد نقش حروف اسمه على كبد مرضاه

أوقفت المصالح الطبية البريطانية جراحا في زراعة الأعضاء عن العمل في البلاد بعد قيامه بنقش حروف اسمه على كبد مرضاه. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T15:03+0000

2022-01-15T15:03+0000

2022-01-15T15:03+0000

العالم

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أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن الجراح، جرّاح زراعة الأعضاء سيمون برامهول البالغ من العمر 53 عاما، اعترف بأنه يوقع بالأحرف الأولى من اسمه على كبد وأعضاء أخرى لمرضاه، أثناء عمليات جراحية يجريها، وأبرزها عمليات زراعة الكبد.وخلصت المحكمة في قرارها، إلى أن أمر التعليق سيكون "غير كاف لحماية المصلحة العامة الأوسع" وقالت إن الحذف من السجل الطبي سيكون "عقوبة مناسبة ومتناسبة".ولفتت المحكمة إلى أن الطبيب برامهول أساء استغلال منصبه القائم على الثقة وقام بكتابة الأحرف الأولى من اسمه على أكبادهم المزروعة، في حين عانت إحدى الضحايا من أذى نفسي خطير نتيجة ما حدث ورفض مريض آخر التعامل مع الشرطة.وتابعت: "رفضت هيئة التحكيم الطلب المقدم نيابة عن السيد برامهول، والذي كان يهدف إلى تخفيف التوتر. لقد كان عملا ناجما عن درجة من الغطرسة المهنية".من ناحيته قال المدعى عليه في اعترافاته للشرطة: إنه قام بفعلته للتخفيف من توترات غرفة العمليات، وذلك بعد قيامه بعمليات زرع صعبة وطويلة في عام 2013، في حين رفضت المحكمة هذا الادعاء موضحة أنه ناتج عن الغطرسة المهنية.

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العالم