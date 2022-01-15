مواصفات مروحية النقل الثقيل "سي إتش 53 كيه" سيكوريسكي

يمكن تجهيز المروحية لنقل القوات بعدد 32 مقعدا قابلة للإزالة أو التركيب وفقا لطبيعة المهمة، وتمتلك بابا خلفيا لسرعة تحميل الشحنات العسكرية أو حتى إنزال القوات من داخل المروحية، كما تمتلك 3 نقاط تعليق خارجية تمكنها من تنفيذ أكثر من عملية إنزال للأحمال خلال رحلة واحدة.
يطلق على المروحية "سي إتش - 53 كيه" ملك النقل الجوي الثقيل مقارنة بغيرها من المروحيات، حيث يمكنها نقل حمولة خارجية تصل إلى 16.3 طن، إضافة إلى إمكانية استخدامها في نقل القوات العسكرية من مواقع برية أو حتى من متن السفن الحربية.
يمكن تجهيز المروحية لنقل القوات بعدد 32 مقعدا قابلة للإزالة أو التركيب وفقا لطبيعة المهمة، وتمتلك بابا خلفيا لسرعة تحميل الشحنات العسكرية أو حتى إنزال القوات من داخل المروحية، كما تمتلك 3 نقاط تعليق خارجية تمكنها من تنفيذ أكثر من عملية إنزال للأحمال خلال رحلة واحدة.