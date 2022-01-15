موسكو تنفي معلومات واشنطن بشأن موعد الهجوم على أوكرانيا

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا قالت فيه إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" أوكرانيا من قبل روسيا هي تزوير وهدفه الضغط الإعلامي.وأضاف بيان ا، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخبارية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.الجمعة، 14 يناير/ كانون الثاني،ي حول الإعداد المزعوم لروسيا لذريعة معينة لغزو أوكرانيا، حيث تعتبر هذه المعلومات مغلوطة ومزورة وتهدف إلى زيادة الضغط الإعلامي".ودعت السفارة في بيانها الولايات المتحدة للعمل بشكل جوهري على الضمانات الأمنية على أساس مسودات المعاهدات التي اقترحتها روسيا وشددت على أن "موسكو تؤيد حلا دبلوماسيا لجميع المشاكل الدولية".وكشفت واشنطن، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخباراتية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، التي قالت خلال تصريحها الصحفي: "إننا قلقون، لأن الحكومة الروسية تستعد لاجتياح أوكرانيا".
علقت روسيا على بيان البيت الأبيض بشأن المعلومات والأنباء الاستخبارية المتداولة المتعلقة بتوقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا قالت فيه إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" أوكرانيا من قبل روسيا هي تزوير وهدفه الضغط الإعلامي.
وأضاف بيان ا، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخبارية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.الجمعة، 14 يناير/ كانون الثاني،ي حول الإعداد المزعوم لروسيا لذريعة معينة لغزو أوكرانيا، حيث تعتبر هذه المعلومات مغلوطة ومزورة وتهدف إلى زيادة الضغط الإعلامي".
ودعت السفارة في بيانها الولايات المتحدة للعمل بشكل جوهري على الضمانات الأمنية على أساس مسودات المعاهدات التي اقترحتها روسيا وشددت على أن "موسكو تؤيد حلا دبلوماسيا لجميع المشاكل الدولية".
وكشفت واشنطن، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخباراتية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، التي قالت خلال تصريحها الصحفي: "إننا قلقون، لأن الحكومة الروسية تستعد لاجتياح أوكرانيا".