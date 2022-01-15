تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/موسكو-تنفي-معلومات-واشنطن-بشأن-موعد-الهجوم-على-أوكرانيا-1056216906.html
موسكو تنفي معلومات واشنطن بشأن موعد الهجوم على أوكرانيا
موسكو تنفي معلومات واشنطن بشأن موعد الهجوم على أوكرانيا
علقت روسيا على بيان البيت الأبيض بشأن المعلومات والأنباء الاستخبارية المتداولة المتعلقة بتوقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T05:00+0000
2022-01-15T05:46+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103127/40/1031274093_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_3dbd9d6857f067e4b9bc9716922eb21b.jpg
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا قالت فيه إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" أوكرانيا من قبل روسيا هي تزوير وهدفه الضغط الإعلامي.وأضاف بيان ا، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخبارية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.الجمعة، 14 يناير/ كانون الثاني،ي حول الإعداد المزعوم لروسيا لذريعة معينة لغزو أوكرانيا، حيث تعتبر هذه المعلومات مغلوطة ومزورة وتهدف إلى زيادة الضغط الإعلامي".ودعت السفارة في بيانها الولايات المتحدة للعمل بشكل جوهري على الضمانات الأمنية على أساس مسودات المعاهدات التي اقترحتها روسيا وشددت على أن "موسكو تؤيد حلا دبلوماسيا لجميع المشاكل الدولية".وكشفت واشنطن، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخباراتية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، ​جين بساكي​، التي قالت خلال تصريحها الصحفي: "إننا قلقون، لأن الحكومة الروسية تستعد لاجتياح ​أوكرانيا​".
الولايات المتحدة الأمريكية
اوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103127/40/1031274093_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_64a5312eb23eeb5d2668f44495d495b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اوكرانيا

موسكو تنفي معلومات واشنطن بشأن موعد الهجوم على أوكرانيا

05:00 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 05:46 GMT 15.01.2022)
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
تابعنا عبر
علقت روسيا على بيان البيت الأبيض بشأن المعلومات والأنباء الاستخبارية المتداولة المتعلقة بتوقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا قالت فيه إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" أوكرانيا من قبل روسيا هي تزوير وهدفه الضغط الإعلامي.
وأضاف بيان ا، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخبارية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.الجمعة، 14 يناير/ كانون الثاني،ي حول الإعداد المزعوم لروسيا لذريعة معينة لغزو أوكرانيا، حيث تعتبر هذه المعلومات مغلوطة ومزورة وتهدف إلى زيادة الضغط الإعلامي".
ودعت السفارة في بيانها الولايات المتحدة للعمل بشكل جوهري على الضمانات الأمنية على أساس مسودات المعاهدات التي اقترحتها روسيا وشددت على أن "موسكو تؤيد حلا دبلوماسيا لجميع المشاكل الدولية".
وكشفت واشنطن، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخباراتية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، ​جين بساكي​، التي قالت خلال تصريحها الصحفي: "إننا قلقون، لأن الحكومة الروسية تستعد لاجتياح ​أوكرانيا​".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:53 GMTبلينكن: الولايات المتحدة والناتو مستعدان لمواصلة الحوار مع روسيا
05:51 GMTبيونغ يانغ تكشف عن معلومات بشأن مناوراتها الصاروخية الأخيرة
05:35 GMTالسويد ترسل جيشها إلى جزيرة غوتلاند على خلفية التوتر مع روسيا
05:00 GMTموسكو تنفي معلومات واشنطن بشأن موعد الهجوم على أوكرانيا
04:23 GMTالبيت الأبيض يحذر ويكشف توقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا
04:02 GMTالدفاع: قوات حفظ السلام الروسية غادرت كازاخستان
03:56 GMTإصابة طلاب يابانيين في حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات
03:16 GMTالأمم المتحدة تندد بضربات حكومة آبي أحمد الجوية في تيغراي
02:34 GMTزيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك
01:52 GMTمحكمة أسترالية تستمع إلى ديوكوفيتش في قضية التأشيرة
01:15 GMTكوريا الشمالية اختبرت صاروخا وأمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن الجارة الجنوبية
00:35 GMTجبهة البوليساريو: لا نتوقع الكثير من زيارة ممثل غوتيريش
أمسالولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة القرصنة الإلكترونية
أمسما هي "أنيميا الفضاء" وكيف ستكون عقبة أمام السفر للمريخ؟
أمسالمركزي التركي يؤجل فرض رسوم على الودائع بالعملات الأجنبية
أمس"أحضر خمرك معك".. جونسون وحزبه في مأزق بعد فضيحة حفلات الخمور
أمسأشد أيام التاريخ حرارة يلفح الأرجنتين
أمسأليك بالدوين سيسلم هاتفه الذكي للشرطة ضمن التحقيق في حادثة إطلاقه النار على أحد أفراد فيلمه
أمسالكونغرس الأمريكي يأمر بفتح تحقيق في اغتيال رئيس هايتي
أمسإعلام: موظفو رئيس الوزراء البريطاني أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل