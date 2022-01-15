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ميقاتي يرحب بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية
ميقاتي يرحب بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية
رحب رئيس مجلس الوزراء، في لبنان، نجيب ميقاتي بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T18:08+0000
2022-01-15T18:08+0000
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واعتبر ميقاتي في بيان أن إعلان "أمل" وحزب الله"، "يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية".وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، إلى أن ميقاتي "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال".وثمن رئيس الوزراء اللبناني "الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها".
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ميقاتي يرحب بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية

18:08 GMT 15.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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رحب رئيس مجلس الوزراء، في لبنان، نجيب ميقاتي بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية.
واعتبر ميقاتي في بيان أن إعلان "أمل" وحزب الله"، "يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية".
وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، إلى أن ميقاتي "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال".
وثمن رئيس الوزراء اللبناني "الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها".
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