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https://arabic.sputniknews.com/20220115/نانسي-عجرم-تتلقى-التعازي-1056225666.html
نانسي عجرم تتلقى التعازي
نانسي عجرم تتلقى التعازي
تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي بوفاة جدتها من قبل محبيها وبعض المشاهير. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:00+0000
2022-01-15T11:00+0000
2022-01-15T11:00+0000
العالم العربي
نانسي عجرم
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وجاءت تغريدة الفنان باسم مغنية عبر تويتر لتعلن خبر الوفاة، حيث كتب مغنية "الرحمة لروح جدتك.. عزائي لك وللعائلة الكريمة"، لتتوالى بعدها تعازي جمهور ومحبي النجمة اللبنانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, نانسي عجرم
نانسي عجرم تتلقى التعازي
تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي بوفاة جدتها من قبل محبيها وبعض المشاهير.
وجاءت تغريدة الفنان باسم مغنية عبر تويتر لتعلن خبر الوفاة، حيث كتب مغنية "الرحمة لروح جدتك.. عزائي لك وللعائلة الكريمة"، لتتوالى بعدها تعازي جمهور ومحبي النجمة اللبنانية.