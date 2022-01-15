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https://arabic.sputniknews.com/20220115/نانسي-عجرم-تتلقى-التعازي-1056225666.html
نانسي عجرم تتلقى التعازي
نانسي عجرم تتلقى التعازي
تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي بوفاة جدتها من قبل محبيها وبعض المشاهير. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
نانسي عجرم
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وجاءت تغريدة الفنان باسم مغنية عبر تويتر لتعلن خبر الوفاة، حيث كتب مغنية "الرحمة لروح جدتك.. عزائي لك وللعائلة الكريمة"، لتتوالى بعدها تعازي جمهور ومحبي النجمة اللبنانية.
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العالم العربي, نانسي عجرم

نانسي عجرم تتلقى التعازي

11:00 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / JOSEPH EIDالفنانة اللبنانية نانسي عجرم
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / JOSEPH EID
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تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي بوفاة جدتها من قبل محبيها وبعض المشاهير.
وجاءت تغريدة الفنان باسم مغنية عبر تويتر لتعلن خبر الوفاة، حيث كتب مغنية "الرحمة لروح جدتك.. عزائي لك وللعائلة الكريمة"، لتتوالى بعدها تعازي جمهور ومحبي النجمة اللبنانية.
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