https://arabic.sputniknews.com/20220115/نيتفلكس-ترفع-أسعار-اشتراكاتها-الشهرية-من-جديد-في-أمريكا-1056234617.html

‏"نيتفلكس" ترفع أسعار اشتراكاتها الشهرية من جديد في أمريكا

‏"نيتفلكس" ترفع أسعار اشتراكاتها الشهرية من جديد في أمريكا

أعلنت منصة "نيتفلكس" الرقمية عن رفعها أسعار جميع خطط اشتراكاتها الشهرية داخل أمريكا وكندا.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T14:02+0000

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مجتمع

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وسوف ترتفع الخطة القياسية للشركة إلى 15.50 دولار أمريكي في الشهر، بدلا من 14 دولار فقط، بينما سترتفع خطة "4K" إلى 20 دولار أمريكي في الشهر، بعد أن كان سعرها 18 دولار.أما خطة الاشتراك الشهرية، والتي لا تتضمن إتاحة أعمال فنية بجودة "HD"، فسترتفع دولارا واحدا فقط، من 9 إلى 10 دولارات.وستدخل زيادات الأسعار حيز التنفيذ على الفور للمشتركين الجدد، ما بالنسبة للمشتركين الحاليين، فسيتم طرح التغييرات بصورة تدريجية، وستقوم "نيتفلكس" بإخطارهم عبر البريد الإلكتروني بدخول الأسعار الجديدة الجديدة حيز التنفيذ قبل 30 يوما.يشار إلى أن أسعار خطط اشتراك منصة "نيتفلكس" ارتفعت بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت أول زيادة في الأسعار تعلن عنها في عام 2014، وكانت تخشى وقتها من فقدان مشتركيها.وتأتي الزيادات في أسعار الاشتراكات في الوقت الذي تنافس "نيتفلكس" مع العديد من خدمات البث الأخرى، مثل "ديزني بلس"و "إتش بي أو ماكس"، ما يجعلها في حاجة لإنفاق المزيد من أجل تقديم محتوى متميز لمشتركيها.وقال متحدث باسم "نيتفلكس" في تصريحات لوكالة "رويترز" إن المنصة تقوم بتحديث أسعارها حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه عالية الجودة.وتحظى شبكة "نيتفلكس" بالفعل، بثروة من المشتركين في جميع أنحاء أمريكا، لكن إضافة المزيد من المشتركين الجدد يمثل تحديا لها في ظل زيادة أسعارها.

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