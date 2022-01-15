https://arabic.sputniknews.com/20220115/هالاند-يؤكد-أن-دورتموند-يضغط-عليه-لاتخاذ-قرار-بشأن-مستقبله-1056217734.html

هالاند يؤكد أن دورتموند يضغط عليه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله

هالاند يؤكد أن دورتموند يضغط عليه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله

أكد إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند أن النادي يمارس ضغوطات عليه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، مشيرا إلى أن أشياء ستحدث في المستقبل القريب. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T06:27+0000

2022-01-15T06:27+0000

2022-01-15T06:27+0000

رياضة

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وقال هالاند في تصريحات لقناة "فيابلاي" التلفزيونية النرويجية: "اخترت عدم الحديث في آخر ستة أشهر احترامًا لدورتموند، لكن الآن النادي بدأ في الضغط عليّ لاتخاذ قرار".وأضاف: "نحن في وسط فترة صعبة تشهد العديد من المباريات. لقد قلت من البداية إنني أريد التركيز على كرة القدم لأن هذا يجعلني في أفضل حالاتي. لكنني لا أستطيع فعل ذلك الآن".وتابع المهاجم النرويجي: "كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم. لكنهم يضغطون عليّ بشأن مستقبلي، لذلك هذا يعني أنني يجب اتخاذ قرار قريبا. هذا ما يريدونه (دورتموند). هذا يعني أنه ستحدث أشياء الآن"، مؤكدا أنه يفضل التركيز على كرة القدم بدلا من تشتيت انتباهه بالحديث عن مستقبله قبل خوض العديد من المباريات مع دورتموند، الذي يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ متصدر الدوري.وبحسب ما نقلته صحيفة "آس" ، قال الدولي النرويجي للجماهير التي سألته عن مستقبله: "سألعب هنا في إسبانيا".ويحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان.وانضم المهاجم النرويجي، الذي سجل 21 هدفا هذا الموسم، إلى دورتموند من سالزبورغ في عام 2020، وأثبت نفسه كأحد أهم المهاجمين في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/هالاند-يكشف-عن-وجهته-المقبلة-1054831144.html

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رياضة