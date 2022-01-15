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هدف مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا... فيديو
هدف مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا... فيديو
فاز المنتخب المصري لكرة القدم على غينيا بيساو في مباراة صعبة ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T21:21+0000
2022-01-15T21:21+0000
كأس الأمم الإفريقية
منتخب مصر الوطني
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وأضاع نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح كرة كانت لتسكن شباك حارس غينيا بيساو في الدقيقة الثانية من تمريرة لعمر مرموش لولا تعاطف القائم الأيسر معه.ومجددا عاودت لعنة القائم عناد الفراعنة، عندما سدد مصطفى محمد في الدقيقة 18 كرة بعد تمريرة رائعة من مرموش ليوجهها بشكل رائع أرضية تجاه الزاوية البعيدة أبعدها القائم.في الدقيقة 69، أحرز محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر، من كرة معلقة أرسلها عمرو السولية خلف المدافعين ليسددها قائد الفراعنة مباشرة في الشباك وتمر أسفل يد حارس غينيا بيساو.في الدقيقة 82 سجل ماما بالدي كرة قوية سكنت شباك الشناوي بعدما مر من عمر كمال في الجانب الأيمن.احتج الفراعنة على احتساب الهدف، بداعي وجود خطأ على بالدي، وتم إلغاؤه بعد توقف المباراة والاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).وبذلك تقدم المنتخب المصري للمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وأصبح غينيا بيساو الثالث، والسودان الرابع بنقطة لكل منهما، فيما تصدرت نيجيريا المجموعة بـ 6 نقاط.
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كأس الأمم الإفريقية, منتخب مصر الوطني

هدف مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا... فيديو

21:21 GMT 15.01.2022
© AP Photo / Sunday Alambaمحمد صلاح مع منتخب مصر
محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
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فاز المنتخب المصري لكرة القدم على غينيا بيساو في مباراة صعبة ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.
وأضاع نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح كرة كانت لتسكن شباك حارس غينيا بيساو في الدقيقة الثانية من تمريرة لعمر مرموش لولا تعاطف القائم الأيسر معه.
ومجددا عاودت لعنة القائم عناد الفراعنة، عندما سدد مصطفى محمد في الدقيقة 18 كرة بعد تمريرة رائعة من مرموش ليوجهها بشكل رائع أرضية تجاه الزاوية البعيدة أبعدها القائم.
في الدقيقة 69، أحرز محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر، من كرة معلقة أرسلها عمرو السولية خلف المدافعين ليسددها قائد الفراعنة مباشرة في الشباك وتمر أسفل يد حارس غينيا بيساو.
في الدقيقة 82 سجل ماما بالدي كرة قوية سكنت شباك الشناوي بعدما مر من عمر كمال في الجانب الأيمن.
احتج الفراعنة على احتساب الهدف، بداعي وجود خطأ على بالدي، وتم إلغاؤه بعد توقف المباراة والاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).
وبذلك تقدم المنتخب المصري للمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وأصبح غينيا بيساو الثالث، والسودان الرابع بنقطة لكل منهما، فيما تصدرت نيجيريا المجموعة بـ 6 نقاط.
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