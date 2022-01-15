هدف مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا... فيديو

وأضاع نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح كرة كانت لتسكن شباك حارس غينيا بيساو في الدقيقة الثانية من تمريرة لعمر مرموش لولا تعاطف القائم الأيسر معه.ومجددا عاودت لعنة القائم عناد الفراعنة، عندما سدد مصطفى محمد في الدقيقة 18 كرة بعد تمريرة رائعة من مرموش ليوجهها بشكل رائع أرضية تجاه الزاوية البعيدة أبعدها القائم.في الدقيقة 69، أحرز محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر، من كرة معلقة أرسلها عمرو السولية خلف المدافعين ليسددها قائد الفراعنة مباشرة في الشباك وتمر أسفل يد حارس غينيا بيساو.في الدقيقة 82 سجل ماما بالدي كرة قوية سكنت شباك الشناوي بعدما مر من عمر كمال في الجانب الأيمن.احتج الفراعنة على احتساب الهدف، بداعي وجود خطأ على بالدي، وتم إلغاؤه بعد توقف المباراة والاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).وبذلك تقدم المنتخب المصري للمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وأصبح غينيا بيساو الثالث، والسودان الرابع بنقطة لكل منهما، فيما تصدرت نيجيريا المجموعة بـ 6 نقاط.