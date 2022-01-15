https://arabic.sputniknews.com/20220115/هل-الإسهال-يدل-على-الإصابة-بأوميكرون؟-1056238607.html

هل الإسهال يدل على الإصابة بأوميكرون؟

هل الإسهال يدل على الإصابة بأوميكرون؟

يظهر مبدئيا أن متحور أوميكرون هو سلالة مراوغة بشكل خاص، يصعب التعرف عليها بسبب تشابه أعراضها مع مجموعة من الأمراض العامة الأخرى مثل الأنفلونزا ونزلات البرد... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T15:28+0000

2022-01-15T15:28+0000

2022-01-15T15:28+0000

إسهال

فيروس كورونا

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407099_0:19:3573:2028_1920x0_80_0_0_7d16a14264a9389675527feb073f4535.jpg

يعد أوميكرون الآن هو المتحور السائد والشائع للكورونا في معظم دول العالم، في الأسابيع الأخيرة، تبين أنه يسبب أعراضا فريدة لم يتم تحديدها مع المتحورات السابقة، وفق healthy.walla.على سبيل المثال، يصيب أوميكرون أكثر منطقة الحلق وبشكل أقل الرئتين والممرات الهوائية في الأنف، ولهذا السبب يتسبب في حدوث بحة في الصوت والتهاب الحلق في كثير من الأحيان.بينما يتميز متحور دلتا والنسخة الأصلية لكورونا بأعراض فريدة مثل السعال المستمر والحمى وفقدان التذوق والشم، يتضح أن تشخيص أوميكرون أكثر صعوبة بفضل الأعراض العامة إلى حد ما، والتي يمكن أن تبدو بسهولة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد أو التهاب الحلق.لكن التقارير الجديدة تشير إلى أحد الأعراض التي يمكن أن تميز أوميكرون- الإسهال.قام المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتطرق إلى هذه الأعراض وإضافتها إلى قائمة الأعراض المحتملة.وفقًا لتقرير على شبكة "إن بي سي شيكاغو"، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالإسهال أو غيره من الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي بعد الإصابة بأوميكرون.وأضافوا أن الإسهال يظهر مباشرة بعد الإصابة، لذا فهو من الأعراض الأولية للمرض.وأشار خبراء مستشفى جونز هوبكنز الأمريكية أيضا إلى أن حوالي 20 بالمائة قد يعانون من الإسهال بعد فترة وجيزة من الإصابة بمتحور أوميكرون.هذه الأعراض بالطبع ليست حصرية وتنضم إلى الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع، والتي تشمل التعب وصعوبة التنفس وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق.وتتضمن القائمة المحدثة للأعراض التي تم تحديدها بعد الإصابة بأوميكرون على موقع CDC الأعراض التالية: حمى أو قشعريرة، سعال ضيق أو صعوبة في التنفس، تعب، آلام في العضلات والجسم، صداع، فقدان حاسة التذوق أو الشم، التهاب الحلق، احتقان أو سيلان الأنف، قيء أو غثيان وإسهال.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/الصحة-المصرية-تعلن-أن-أوميكرون-هو-السلالة-المسيطرة-بإصابات-كورونا-في-البلاد-فيديو-1056226771.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسهال, فيروس كورونا, أوميكرون