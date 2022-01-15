هل الإسهال يدل على الإصابة بأوميكرون؟

يعد أوميكرون الآن هو المتحور السائد والشائع للكورونا في معظم دول العالم، في الأسابيع الأخيرة، تبين أنه يسبب أعراضا فريدة لم يتم تحديدها مع المتحورات السابقة، وفق healthy.walla.على سبيل المثال، يصيب أوميكرون أكثر منطقة الحلق وبشكل أقل الرئتين والممرات الهوائية في الأنف، ولهذا السبب يتسبب في حدوث بحة في الصوت والتهاب الحلق في كثير من الأحيان.بينما يتميز متحور دلتا والنسخة الأصلية لكورونا بأعراض فريدة مثل السعال المستمر والحمى وفقدان التذوق والشم، يتضح أن تشخيص أوميكرون أكثر صعوبة بفضل الأعراض العامة إلى حد ما، والتي يمكن أن تبدو بسهولة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد أو التهاب الحلق.لكن التقارير الجديدة تشير إلى أحد الأعراض التي يمكن أن تميز أوميكرون- الإسهال.قام المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتطرق إلى هذه الأعراض وإضافتها إلى قائمة الأعراض المحتملة.وفقًا لتقرير على شبكة "إن بي سي شيكاغو"، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالإسهال أو غيره من الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي بعد الإصابة بأوميكرون.وأضافوا أن الإسهال يظهر مباشرة بعد الإصابة، لذا فهو من الأعراض الأولية للمرض.وأشار خبراء مستشفى جونز هوبكنز الأمريكية أيضا إلى أن حوالي 20 بالمائة قد يعانون من الإسهال بعد فترة وجيزة من الإصابة بمتحور أوميكرون.هذه الأعراض بالطبع ليست حصرية وتنضم إلى الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع، والتي تشمل التعب وصعوبة التنفس وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق.وتتضمن القائمة المحدثة للأعراض التي تم تحديدها بعد الإصابة بأوميكرون على موقع CDC الأعراض التالية: حمى أو قشعريرة، سعال ضيق أو صعوبة في التنفس، تعب، آلام في العضلات والجسم، صداع، فقدان حاسة التذوق أو الشم، التهاب الحلق، احتقان أو سيلان الأنف، قيء أو غثيان وإسهال.
يظهر مبدئيا أن متحور أوميكرون هو سلالة مراوغة بشكل خاص، يصعب التعرف عليها بسبب تشابه أعراضها مع مجموعة من الأمراض العامة الأخرى مثل الأنفلونزا ونزلات البرد. ولكن هل بدأت معدتك تسبب لك مشاكل؟.
يعد أوميكرون الآن هو المتحور السائد والشائع للكورونا في معظم دول العالم، في الأسابيع الأخيرة، تبين أنه يسبب أعراضا فريدة لم يتم تحديدها مع المتحورات السابقة، وفق healthy.walla.
على سبيل المثال، يصيب أوميكرون أكثر منطقة الحلق وبشكل أقل الرئتين والممرات الهوائية في الأنف، ولهذا السبب يتسبب في حدوث بحة في الصوت والتهاب الحلق في كثير من الأحيان.
بينما يتميز متحور دلتا والنسخة الأصلية لكورونا بأعراض فريدة مثل السعال المستمر والحمى وفقدان التذوق والشم، يتضح أن تشخيص أوميكرون أكثر صعوبة بفضل الأعراض العامة إلى حد ما، والتي يمكن أن تبدو بسهولة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد أو التهاب الحلق.
لكن التقارير الجديدة تشير إلى أحد الأعراض التي يمكن أن تميز أوميكرون- الإسهال.
قام المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتطرق إلى هذه الأعراض وإضافتها إلى قائمة الأعراض المحتملة.
وفقًا لتقرير على شبكة "إن بي سي شيكاغو"، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالإسهال أو غيره من الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي بعد الإصابة بأوميكرون.
وأضافوا أن الإسهال يظهر مباشرة بعد الإصابة، لذا فهو من الأعراض الأولية للمرض.
وأشار خبراء مستشفى جونز هوبكنز الأمريكية أيضا إلى أن حوالي 20 بالمائة قد يعانون من الإسهال بعد فترة وجيزة من الإصابة بمتحور أوميكرون.
هذه الأعراض بالطبع ليست حصرية وتنضم إلى الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع، والتي تشمل التعب وصعوبة التنفس وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق.
وتتضمن القائمة المحدثة للأعراض التي تم تحديدها بعد الإصابة بأوميكرون على موقع CDC الأعراض التالية: حمى أو قشعريرة، سعال ضيق أو صعوبة في التنفس، تعب، آلام في العضلات والجسم، صداع، فقدان حاسة التذوق أو الشم، التهاب الحلق، احتقان أو سيلان الأنف، قيء أو غثيان وإسهال.