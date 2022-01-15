https://arabic.sputniknews.com/20220115/هل-بدأت-إثيوبيا-الملء-الثالث-لسد-النهضة؟-1056218032.html

هل بدأت إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة؟

هل بدأت إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة؟

هل بدأت إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة؟ سؤال بات متداولا بعد إعلان أديس أبابا عن نيتها إزالة 40 ألف فدان من الغابات في محيط موقع السد. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T06:45+0000

2022-01-15T06:45+0000

2022-01-15T06:45+0000

أخبار سد النهضة الإثيوبي

إثيوبيا

مصر

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فحسب وسائل إعلام محلية، أكدت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم إزالة 40 ألف فدان من الغابات حول موقع السد، لافتة إلى أن الخطوة تأتي استعدادا لملء جديد.وفي تصريحات لموقع مصراوي، أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، أن أديس أبابا لم تؤكد مباشرة موضوع الملء الثالث، لكنها قالت إنها ستولد الطاقة بكمية محدودة من 2 توربين، لافتا إلى أن هذه الكمية لن تزيد على 5% وليس كما أعلنوا.وأضاف وزير الري أن توليد الكهرباء ليس ضد مصر والسودان بل على العكس، فالتوليد يعني وصول المياه لهذه الدول، ولكن السؤال هل يجوز توليد الكهرباء دون توقيع اتفاقية؟.ويرى عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة وخبير الموارد المائية، أن حديث إثيوبيا عن تطهير محيط البحيرة لاستكمال الملء ما هو إلا استفزاز، معللا: "لأنه تم دون التواصل مع دولتي المصب".وتوقع شراقي أن تكون التعلية المتوقعة للسد حول منطقة الوسط بطول 5 أمتار ولن تزيد عن ذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/وزير-الري-المصري-إنشاء-سد-النهضة-دون-التنسيق-سابقة-لا-تخدم-التعاون-بين-الدول-1055262615.html

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, إثيوبيا, مصر