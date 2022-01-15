https://arabic.sputniknews.com/20220115/هل-يرى-الأردن-أن-أمريكا-أصبحت-حليفا-أقل-قوة-وموثوقية؟-الصفدي-يرد-فيديو-1056219671.html

هل يرى الأردن أن أمريكا أصبحت حليفا أقل قوة وموثوقية؟ الصفدي يرد... فيديو

هل يرى الأردن أن أمريكا أصبحت حليفا أقل قوة وموثوقية؟ الصفدي يرد... فيديو

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا فقط لحل مشكلات المنطقة، مشيرا إلى أن يجب العمل عليها أولا، ثم بعدها العمل مع الولايات... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T08:02+0000

2022-01-15T08:02+0000

2022-01-15T08:02+0000

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أخبار الأردن

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وردا على سؤال حول ما إذا كان الأردن يرى أن أمريكا أصبحت حليفا أقل قوة وموثوقية عن الماضي، أجاب الصفدي في مقابلة مع شبكة "CNN"، بأن واشنطن مستمرة بكونها صديقة حقيقية وجيدة للأردن.وأضاف أن التعاون مع الولايات المتحدة في التخفيف من العديد من التحديات التي واجهت الأردن في نهاية المطاف كنتيجة لأزمات إقليمية، فالشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية.وأوضح أن الدعم الأمريكي للأردن لا يقتصر على تمكينه من مواجهة التحديات فحسب، بل يساعد في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعهد بها الأردن.وأشار إلى أن أمريكا لعبت دائما دورا رائدا في المنطقة، ونحن بحاجة إلى هذا الدور، ويعمل الأردن مع أمريكا لضمان استمرارها في مساعدتنا بمواجهة كل هذه التحديات وإيجاد حلول لها.وأكد أن المناقشات التي أجراها مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس الماضي، أشارت إلى أننا سنواصل العمل معا.وشدد على أن الأردن يقوم بدوره في المنطقة أيضا، سواء من حيث عملية السلام أو سوريا أو اللاجئين أو الإرهاب، وأمريكا شريك رئيسي، وأنهم يواصلون العمل معا.

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