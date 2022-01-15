"وريثة شرعية لنساء الفراعنة"... مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن تكريم سوسن بدر

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان عبر حساب الأخير على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، إن الفنانة سوسن بدر (64 عاما) تمثل "نموذجا رائعا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما".وأشارت إلى أن الفنانة تتمتع بقدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، وأنها شاركت في أفلام ناقشت "بجرأة واستنارة" قضايا المرأة المصرية من مختلف الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك أفلام "احكي يا شهرزاد" و"الأبواب المغلقة" و"الشوق" و"قص ولصق" و"أسرار البنات" و"678" و"الفرح" و"ساعة ونص" و"دنيا" و"حب البنات".وأضافت التلاوي أن سوسن بدر تتمتع بقبول جماهيري كبير، لأسباب من بينها ملامحها "شديدة المصرية"، فهي "وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة"، أو مثلما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام (1930- 1986) بأنها "هاربة من المعبد".ومن المقرر أن تعقد الدورة السادسة للمهرجان في الفترة بين 23 إلى 28 فبراير/شباط المقبل، بالمدينة المصرية الواقعة جنوبي البلاد.ويدور الحديث عن مهرجان سينمائي دولي مختص بالأفلام المتعلقة بقضايا المرأة، بهدف إبراز دورها في المجتمع وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها.
أعلن "مهرجان أسوان" لأفلام المرأة في مصر، أنه يعتزم تكريم الفنانة سوسن بدر ومنحها جائزة "إيزيس" للإنجاز، تقديرا لمشوارها الطويل على شاشة السينما.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان عبر حساب الأخير على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، إن الفنانة سوسن بدر (64 عاما) تمثل "نموذجا رائعا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما".
وأشارت إلى أن الفنانة تتمتع بقدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، وأنها شاركت في أفلام ناقشت "بجرأة واستنارة" قضايا المرأة المصرية من مختلف الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك أفلام "احكي يا شهرزاد" و"الأبواب المغلقة" و"الشوق" و"قص ولصق" و"أسرار البنات" و"678" و"الفرح" و"ساعة ونص" و"دنيا" و"حب البنات".
وأضافت التلاوي أن سوسن بدر تتمتع بقبول جماهيري كبير، لأسباب من بينها ملامحها "شديدة المصرية"، فهي "وريثة شرعية لنساء الفراعنة المنحوتات على جدران معابد مصر القديمة"، أو مثلما وصفها المخرج الراحل شادي عبدالسلام (1930- 1986) بأنها "هاربة من المعبد".
ومن المقرر أن تعقد الدورة السادسة للمهرجان في الفترة بين 23 إلى 28 فبراير/شباط المقبل، بالمدينة المصرية الواقعة جنوبي البلاد.
ويدور الحديث عن مهرجان سينمائي دولي مختص بالأفلام المتعلقة بقضايا المرأة، بهدف إبراز دورها في المجتمع وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجهها.