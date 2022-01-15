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https://arabic.sputniknews.com/20220115/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-تدخل-الحجر-الصحي-بعد-مخالطة-مصاب--1056249471.html
وزيرة الصحة الفلسطينية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب
وزيرة الصحة الفلسطينية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أنها دخلت في حجر صحي لمدة 3 أيام، بعد أن خالطت مسؤولا، تأكدت إصابته بفيروس كورونا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T19:49+0000
2022-01-15T19:49+0000
2022-01-15T19:52+0000
فلسطين
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وقالت الوزيرة الفلسطينية في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أنا ذاهبة إلى الحجر 3 أيام" بعد مخالطة المشرف على الإعلام الرسمي أحمد عساف.وطالبت كل من شارك في الجلوس مع عساف، في خيمة الاعتصام مع الأسير ناصر أبو حميد، في مخيم الأمعري بمدينة البيرة بدخول الحجر المنزلي.وأوضحت أن مدة الحجر عبارة عن 3 أيام للمطعمين بثلاث جرعات، 5 أيام للمطعمين بجرعتين، و7 أيام للمطعمين بجرعة واحدة.ودعت الوزيرة من جلسوا مع عساف، إلى إجراء الفحوصات اللازمة اليوم، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، بمختبرات وزارة الصحة.وأشارت الوزيرة إلى أنها أجرت فحصا اليوم وكانت النتيجة سلبية (غير مصابة).وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجرى اتصالا بعساف، "للاطمئنان على صحته، بعد إصابته بفيروس كورونا".وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين بلغ 475 ألفا و686، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5016 حالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/فلسطين-تدعو-الصليب-الأحمر-للضغط-على-إسرائيل-من-أجل-الإفراج-عن-الأسير-أبو-حميد-1055256572.html
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فلسطين
وزيرة الصحة الفلسطينية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب 19:49 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 19:52 GMT 15.01.2022)
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أنها دخلت في حجر صحي لمدة 3 أيام، بعد أن خالطت مسؤولا، تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وقالت
الوزيرة الفلسطينية
في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أنا ذاهبة إلى الحجر 3 أيام" بعد مخالطة المشرف على الإعلام الرسمي أحمد عساف.
وطالبت كل من شارك في الجلوس مع عساف، في خيمة الاعتصام مع الأسير ناصر أبو حميد، في مخيم الأمعري بمدينة البيرة بدخول الحجر المنزلي.
وأوضحت أن مدة الحجر عبارة عن 3 أيام للمطعمين بثلاث جرعات، 5 أيام للمطعمين بجرعتين، و7 أيام للمطعمين بجرعة واحدة.
ودعت الوزيرة من جلسوا مع عساف، إلى إجراء الفحوصات اللازمة اليوم، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، بمختبرات وزارة الصحة.
وأشارت الوزيرة إلى أنها أجرت فحصا اليوم وكانت النتيجة سلبية (غير مصابة).
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن
الرئيس الفلسطيني
محمود عباس، أجرى اتصالا بعساف، "للاطمئنان على صحته، بعد إصابته بفيروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين بلغ 475 ألفا و686، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5016 حالة.