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وزيرة الصحة الفلسطينية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب
وزيرة الصحة الفلسطينية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أنها دخلت في حجر صحي لمدة 3 أيام، بعد أن خالطت مسؤولا، تأكدت إصابته بفيروس كورونا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T19:49+0000
2022-01-15T19:52+0000
فلسطين
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وقالت الوزيرة الفلسطينية في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أنا ذاهبة إلى الحجر 3 أيام" بعد مخالطة المشرف على الإعلام الرسمي أحمد عساف.وطالبت كل من شارك في الجلوس مع عساف، في خيمة الاعتصام مع الأسير ناصر أبو حميد، في مخيم الأمعري بمدينة البيرة بدخول الحجر المنزلي.وأوضحت أن مدة الحجر عبارة عن 3 أيام للمطعمين بثلاث جرعات، 5 أيام للمطعمين بجرعتين، و7 أيام للمطعمين بجرعة واحدة.ودعت الوزيرة من جلسوا مع عساف، إلى إجراء الفحوصات اللازمة اليوم، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، بمختبرات وزارة الصحة.وأشارت الوزيرة إلى أنها أجرت فحصا اليوم وكانت النتيجة سلبية (غير مصابة).وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجرى اتصالا بعساف، "للاطمئنان على صحته، بعد إصابته بفيروس كورونا".وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين بلغ 475 ألفا و686، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5016 حالة.
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فلسطين

وزيرة الصحة الفلسطينية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب

19:49 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 19:52 GMT 15.01.2022)
© AFP 2021 / HAZEM BADER مشفى لاستقبال مرضى كورونا في الخليل في الضفة الغربية، فلسطين 15 مارس 2020
 مشفى لاستقبال مرضى كورونا في الخليل في الضفة الغربية، فلسطين 15 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / HAZEM BADER
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أنها دخلت في حجر صحي لمدة 3 أيام، بعد أن خالطت مسؤولا، تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وقالت الوزيرة الفلسطينية في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أنا ذاهبة إلى الحجر 3 أيام" بعد مخالطة المشرف على الإعلام الرسمي أحمد عساف.
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وطالبت كل من شارك في الجلوس مع عساف، في خيمة الاعتصام مع الأسير ناصر أبو حميد، في مخيم الأمعري بمدينة البيرة بدخول الحجر المنزلي.
وأوضحت أن مدة الحجر عبارة عن 3 أيام للمطعمين بثلاث جرعات، 5 أيام للمطعمين بجرعتين، و7 أيام للمطعمين بجرعة واحدة.
ودعت الوزيرة من جلسوا مع عساف، إلى إجراء الفحوصات اللازمة اليوم، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، بمختبرات وزارة الصحة.
وأشارت الوزيرة إلى أنها أجرت فحصا اليوم وكانت النتيجة سلبية (غير مصابة).
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجرى اتصالا بعساف، "للاطمئنان على صحته، بعد إصابته بفيروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين بلغ 475 ألفا و686، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5016 حالة.
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