وزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وتتعهد بردع "الأعمال العدوانية" الروسية

وقالت الوزيرة الكندية في بيان إن "حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا والمناطق الواقعة حولها يعرض الأمن في المنطقة بأكملها للخطر. لا بد من ردع هذه الأعمال العدوانية". وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أن بلادها ستعمل مع شركائها الدوليين لدعم "النظام الدولي القائم على القوانين". وتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، حسبما قال مكتبه الذي أوضح أنه "أكد أن أي توغل عسكري في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المنسقة".
وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أن بلادها ستعمل مع شركائها الدوليين لدعم "النظام الدولي القائم على القوانين".
وتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، حسبما قال مكتبه الذي أوضح أنه "أكد أن أي توغل عسكري في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المنسقة".