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وزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وتتعهد بردع "الأعمال العدوانية" الروسية
وزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وتتعهد بردع "الأعمال العدوانية" الروسية
تجري وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، زيارة إلى كييف الأسبوع المقبل، لتأكيد "دعمها لسيادة أوكرانيا" وردع ما أسمته بـ"الأعمال العدوانية الروسية". 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:15+0000
2022-01-15T11:15+0000
كندا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزيرة الكندية في بيان إن "حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا والمناطق الواقعة حولها يعرض الأمن في المنطقة بأكملها للخطر. لا بد من ردع هذه الأعمال العدوانية". وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أن بلادها ستعمل مع شركائها الدوليين لدعم "النظام الدولي القائم على القوانين". وتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، حسبما قال مكتبه الذي أوضح أنه "أكد أن أي توغل عسكري في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المنسقة".
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كندا, أخبار أوكرانيا

وزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وتتعهد بردع "الأعمال العدوانية" الروسية

11:15 GMT 15.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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تجري وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، زيارة إلى كييف الأسبوع المقبل، لتأكيد "دعمها لسيادة أوكرانيا" وردع ما أسمته بـ"الأعمال العدوانية الروسية".
وقالت الوزيرة الكندية في بيان إن "حشد قوات ومعدات روسية في أوكرانيا والمناطق الواقعة حولها يعرض الأمن في المنطقة بأكملها للخطر. لا بد من ردع هذه الأعمال العدوانية".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
موسكو تنفي معلومات واشنطن بشأن موعد الهجوم على أوكرانيا
05:00 GMT
وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أن بلادها ستعمل مع شركائها الدوليين لدعم "النظام الدولي القائم على القوانين".
وتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، حسبما قال مكتبه الذي أوضح أنه "أكد أن أي توغل عسكري في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المنسقة".
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