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https://arabic.sputniknews.com/20220115/وزير-إسرائيلي-يحذر-من-الهجوم-على-إيران-العقيدة-العسكرية-تغيرت-1056241804.html
وزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرت
وزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرت
حذر وزير إسرائيلي من أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيتطور إلى حرب شاملة ومدمرة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T16:32+0000
2022-01-15T16:32+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار حزب الله
إيران
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نشر وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، شلومو بن عامي، مقالا في صحيفة هاآرتس العبرية، أمس الجمعة، حذر من خلاله حكومة بلاده الحالية من أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، بدعوى أن إسرائيل ليست جاهزة لمثل هذه العملية أو الدخول في حرب مع إيران.قال شلومو بن عامي إن الجبهة الداخلية في إسرائيل ضعيفة، ويمكن أن تكون نقطة استهداف لإيران، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية وكذلك قذائف وصواريخ حزب الله اللبناني يمكنها استهداف هذا الداخل.وتحت عنوان "النووي الإيراني: عقيدة بيغين اقتربت من نهايتها"، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، شلومو بن عامي مقاله في الصحيفة العبرية، للتحذير من أن العقيدة العسكرية لمناحيم بيغين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، سبق استخدامها في أكثر من واقعة أو موضع بنجاح، وبأنها في الفترة الراهنة قد اقتربت من نهايتها، ولا يمكن تحقيقها مرة أخرى، وذلك تعليقا على احتمال قيام إسرائيل باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.وشدد الوزير الإسرائيلي الأسبق على أن هذه الاستراتيجية لا يمكن التأكد من نجاحها في هذه الفترة، خاصة مع إيران، بدعوى أن الأخيرة لا يمكنها السكوت أو الوقوف ساكنة أمام أي هجوم إسرائيلي عليها.وكانت قناة عبرية قد ذكرت، يوم الثلاثاء الماضي، أن "حزب الله" اللبناني سيهاجم إسرائيل في حالة هجوم تل أبيب على المنشآت النووية الإيرانية.وأجرت هيئة البث الإسرائيلية لقاء مع محللها للشؤون العربية، روعي قايتس، أوضح من خلاله أن "حزب الله" لن يتوانى عن مهاجمة إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على مهاجمة إيران.وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا ستشتعل، مجددا، في حال هجوم إسرائيل على إيران، بدعوى أن "حزب الله" لن يسكت أمام هذه الهجمات، وسيكون الأداة الإيرانية أو السلاح الإيراني الأول أمام إسرائيل.وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه استعداد تام لأي سيناريو على الجبهة الشمالية، حيث يتوقع الجيش أن يقوم "حزب الله" بمهاجمة قواته على الحدود والمناطق الشمالية الإسرائيلية في حال نشوب حرب إيرانية - إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/قناة-عبرية-حزب-الله-سيهاجم-إسرائيل-في-حال-أقدمت-على-ضرب-إيران-1055263766.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار حزب الله, إيران

وزير إسرائيلي يحذر من الهجوم على إيران... العقيدة العسكرية تغيرت

16:32 GMT 15.01.2022
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
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حذر وزير إسرائيلي من أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيتطور إلى حرب شاملة ومدمرة.
نشر وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، شلومو بن عامي، مقالا في صحيفة هاآرتس العبرية، أمس الجمعة، حذر من خلاله حكومة بلاده الحالية من أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، بدعوى أن إسرائيل ليست جاهزة لمثل هذه العملية أو الدخول في حرب مع إيران.
علم حزب الله اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
قناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران
11 يناير, 20:45 GMT
قال شلومو بن عامي إن الجبهة الداخلية في إسرائيل ضعيفة، ويمكن أن تكون نقطة استهداف لإيران، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية وكذلك قذائف وصواريخ حزب الله اللبناني يمكنها استهداف هذا الداخل.
وتحت عنوان "النووي الإيراني: عقيدة بيغين اقتربت من نهايتها"، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، شلومو بن عامي مقاله في الصحيفة العبرية، للتحذير من أن العقيدة العسكرية لمناحيم بيغين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، سبق استخدامها في أكثر من واقعة أو موضع بنجاح، وبأنها في الفترة الراهنة قد اقتربت من نهايتها، ولا يمكن تحقيقها مرة أخرى، وذلك تعليقا على احتمال قيام إسرائيل باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وشدد الوزير الإسرائيلي الأسبق على أن هذه الاستراتيجية لا يمكن التأكد من نجاحها في هذه الفترة، خاصة مع إيران، بدعوى أن الأخيرة لا يمكنها السكوت أو الوقوف ساكنة أمام أي هجوم إسرائيلي عليها.
وكانت قناة عبرية قد ذكرت، يوم الثلاثاء الماضي، أن "حزب الله" اللبناني سيهاجم إسرائيل في حالة هجوم تل أبيب على المنشآت النووية الإيرانية.
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية لقاء مع محللها للشؤون العربية، روعي قايتس، أوضح من خلاله أن "حزب الله" لن يتوانى عن مهاجمة إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على مهاجمة إيران.
وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا ستشتعل، مجددا، في حال هجوم إسرائيل على إيران، بدعوى أن "حزب الله" لن يسكت أمام هذه الهجمات، وسيكون الأداة الإيرانية أو السلاح الإيراني الأول أمام إسرائيل.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي لديه استعداد تام لأي سيناريو على الجبهة الشمالية، حيث يتوقع الجيش أن يقوم "حزب الله" بمهاجمة قواته على الحدود والمناطق الشمالية الإسرائيلية في حال نشوب حرب إيرانية - إسرائيلية.
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