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https://arabic.sputniknews.com/20220115/وزير-إسرائيلي-يحذر-من-تفكيك-حكومة-بينيت-إذا-لم-يحقق-في-قضية-الغواصات-1056236406.html
وزير إسرائيلي يحذر من تفكيك حكومة بينيت إذا لم يحقق في قضية "الغواصات"
وزير إسرائيلي يحذر من تفكيك حكومة بينيت إذا لم يحقق في قضية "الغواصات"
هدد وزير إسرائيلي بتفكيك حكومة نفتالي بينيت في حال عدم التحقيق في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T14:45+0000
2022-01-15T14:45+0000
العالم العربي
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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ونقلت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم السبت، عن الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة، إيلي أفيدار، إنه في حال منع نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو الحيلولة دون الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في ملف "الغواصات"، فإنه يعني توجيه طعنة في ظهر حكومة التغيير الحالية.وحذر أفيدار، الوزير بلا حقيقة عن حزب "يسرائيل بيتنو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، من التوجه إلى الانتخابات البرلمانية للكنيست في حال عدم إجراء لجنة تحقيق في إحدى ملفات الفساد المتهم فيها نتنياهو، خاصة قضية "الغواصات".وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأسبوع المقبل للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.وأكدت الصحيفة أن كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير العدل غدعون ساعار، ووزير الدفاع بيني غانتس، قد اتفقوا على ذلك، بناء على ما اقترحه الوزير الأخير بهذا الشأن، قبل شهرين، بدعوى أن هناك حاجة قومية لاستيضاح ملابسات القضية، واستخلاص العبر للمستقبل.للمزيد: نتنياهو يعلن للمرة الأولى سبب مصادقته على بيع غواصات ألمانية إلى مصروتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة "تيسنكروب" الألمانية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.وعيّن وزير الدفاع، بيني غانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات. ومنذ 24 مايو/أيار 2020، يحاكم بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/إسرائيل-تصادق-على-تشكيل-لجنة-تحقيق-رسمية-في-قضية-الغواصات-المتهم-فيها-نتنياهو-1056175978.html
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العالم العربي, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

وزير إسرائيلي يحذر من تفكيك حكومة بينيت إذا لم يحقق في قضية "الغواصات"

14:45 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Amir Cohenرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 23 يونيو 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 23 يونيو 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Amir Cohen
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هدد وزير إسرائيلي بتفكيك حكومة نفتالي بينيت في حال عدم التحقيق في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم السبت، عن الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة، إيلي أفيدار، إنه في حال منع نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو الحيلولة دون الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في ملف "الغواصات"، فإنه يعني توجيه طعنة في ظهر حكومة التغيير الحالية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
إسرائيل تصادق على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها نتنياهو
أمس, 13:04 GMT
وحذر أفيدار، الوزير بلا حقيقة عن حزب "يسرائيل بيتنو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، من التوجه إلى الانتخابات البرلمانية للكنيست في حال عدم إجراء لجنة تحقيق في إحدى ملفات الفساد المتهم فيها نتنياهو، خاصة قضية "الغواصات".
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأسبوع المقبل للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.
وأكدت الصحيفة أن كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير العدل غدعون ساعار، ووزير الدفاع بيني غانتس، قد اتفقوا على ذلك، بناء على ما اقترحه الوزير الأخير بهذا الشأن، قبل شهرين، بدعوى أن هناك حاجة قومية لاستيضاح ملابسات القضية، واستخلاص العبر للمستقبل.
للمزيد: نتنياهو يعلن للمرة الأولى سبب مصادقته على بيع غواصات ألمانية إلى مصر
وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة "تيسنكروب" الألمانية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.
وعيّن وزير الدفاع، بيني غانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات. ومنذ 24 مايو/أيار 2020، يحاكم بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
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