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وزير المالية التركي يتوقع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في منتصف 2023
وزير المالية التركي يتوقع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في منتصف 2023
توقع وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، انخفاض معدلات التضخم في تركيا إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في منتصف... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:52+0000
2022-01-15T13:52+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 19 عاما مسجلا 36% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال نباتي لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول، اليوم السبت: "تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار نباتي إلى أنه تم إيداع 131 مليار ليرة في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية، حتى ليل الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الحكومة-التركية-تكشف-آلية-تعويض-المودعين-عن-خسائر-الليرة-1055048178.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

وزير المالية التركي يتوقع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في منتصف 2023

13:52 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية
 الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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توقع وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، انخفاض معدلات التضخم في تركيا إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في منتصف 2023.
وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 19 عاما مسجلا 36% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
الحكومة التركية تكشف آلية تعويض المودعين عن خسائر الليرة
6 يناير, 20:24 GMT
وقال نباتي لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول، اليوم السبت: "تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأشار نباتي إلى أنه تم إيداع 131 مليار ليرة في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية، حتى ليل الجمعة.
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