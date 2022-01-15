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https://arabic.sputniknews.com/20220115/وزير-يمني-يتحدث-عن-تقدم-كبير-جنوبي-مأرب-والسيطرة-على-مناطق-كبيرة---1056251839.html
وزير يمني يتحدث عن تقدم كبير جنوبي مأرب والسيطرة على مناطق كبيرة
وزير يمني يتحدث عن تقدم كبير جنوبي مأرب والسيطرة على مناطق كبيرة
أشار وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر" إلى أن القوات اليمنية بمؤازرة عدة أطراف سيطرت على مناطق جديدة جنوبي مأرب. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T21:01+0000
2022-01-15T21:01+0000
العالم العربي
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وقال الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر" إن "أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يواصلون التقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب".وبيّن الإرياني أن القوات سيطرت على عدة مناطق استراتيجية في مديرية حريب والبلق الشرقي، مشيرا إلى حدوث انهيارات "واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة" لدى أنصار الله.وأشار الإرياني إلى أنه في مديرية حريب تمكنت "ألوية العمالقة" من السيطرة على قرى (بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير، وآل موسى، وحلوة)، بعد معارك وصفت بـ"العنيفة" والتي تكبدت فيها "أنصار الله" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط حالة من الإنهيار في مختلف جبهات المديرية، بحسب الوزير.بالإضافة إلى ذلك، بين الوزير اليمني أن القوات سيطرت على موقع قرن البور من اتجاه البلق الشرقي بالإضافة إلى السيطرة على عشرات الكيلومترات "ليكملوا التفافهم على البلق من محوري الشرق والشمال والغرب لفرض حصار مطبق"، وأن قوات أخرى أصبحت على مشارف معسكر "أم ريش" الاستراتيجي.
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العالم العربي

وزير يمني يتحدث عن تقدم كبير جنوبي مأرب والسيطرة على مناطق كبيرة

21:01 GMT 15.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أشار وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر" إلى أن القوات اليمنية بمؤازرة عدة أطراف سيطرت على مناطق جديدة جنوبي مأرب.
وقال الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر" إن "أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يواصلون التقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب".
وبيّن الإرياني أن القوات سيطرت على عدة مناطق استراتيجية في مديرية حريب والبلق الشرقي، مشيرا إلى حدوث انهيارات "واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة" لدى أنصار الله.
وأشار الإرياني إلى أنه في مديرية حريب تمكنت "ألوية العمالقة" من السيطرة على قرى (بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير، وآل موسى، وحلوة)، بعد معارك وصفت بـ"العنيفة" والتي تكبدت فيها "أنصار الله" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط حالة من الإنهيار في مختلف جبهات المديرية، بحسب الوزير.
بالإضافة إلى ذلك، بين الوزير اليمني أن القوات سيطرت على موقع قرن البور من اتجاه البلق الشرقي بالإضافة إلى السيطرة على عشرات الكيلومترات "ليكملوا التفافهم على البلق من محوري الشرق والشمال والغرب لفرض حصار مطبق"، وأن قوات أخرى أصبحت على مشارف معسكر "أم ريش" الاستراتيجي.
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