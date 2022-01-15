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https://arabic.sputniknews.com/20220115/وصول-شحنة-مساعدات-غذائية-قطرية-جديدة-للجيش-اللبناني-1056247157.html
وصول شحنة مساعدات غذائية قطرية جديدة إلى الجيش اللبناني
وصول شحنة مساعدات غذائية قطرية جديدة إلى الجيش اللبناني
وصلت طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية، اليوم السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T18:59+0000
2022-01-15T18:59+0000
2022-01-15T19:01+0000
العالم العربي
قطر
لبنان
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وذكرت صحيفة الشرق، مساء اليوم السبت، بأن الطائرة القطرية وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية، بيروت، وتمثل شحنة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش اللبناني الشقيق.يذكر أن دولة قطر أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا، لمدة عام، في إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بدعم لبنان، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.وتجدد قطر عزمها وإيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/عون-لبنان-يرغب-بالاستفادة-من-الخبرة-القطرية-في-التنقيب-واستخراج-الغاز-1053582983.html
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العالم العربي, قطر, لبنان
وصول شحنة مساعدات غذائية قطرية جديدة إلى الجيش اللبناني 18:59 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 15.01.2022)
وصلت طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية، اليوم السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية.
وذكرت صحيفة الشرق
، مساء اليوم السبت، بأن الطائرة القطرية وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية، بيروت، وتمثل شحنة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من
دولة قطر إلى الجيش اللبناني الشقيق
.
يذكر أن دولة قطر أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا، لمدة عام، في إطار
مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بدعم لبنان
، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
وتجدد قطر عزمها وإيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.