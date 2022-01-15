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وصول شحنة مساعدات غذائية قطرية جديدة إلى الجيش اللبناني
وصول شحنة مساعدات غذائية قطرية جديدة إلى الجيش اللبناني
وصلت طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية، اليوم السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-15T19:01+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة الشرق، مساء اليوم السبت، بأن الطائرة القطرية وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية، بيروت، وتمثل شحنة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش اللبناني الشقيق.يذكر أن دولة قطر أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا، لمدة عام، في إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بدعم لبنان، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.وتجدد قطر عزمها وإيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/عون-لبنان-يرغب-بالاستفادة-من-الخبرة-القطرية-في-التنقيب-واستخراج-الغاز-1053582983.html
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العالم العربي, قطر, لبنان

وصول شحنة مساعدات غذائية قطرية جديدة إلى الجيش اللبناني

18:59 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 15.01.2022)
© Sputnik . Abdal Kader AlBaiجمعية "صرخة المودعين" و"تحالف متحدون" ينفذون مسيرة وسط مدينة بيروت على عدد من المصارف للمطالبة باستعادة ودائعهم "بالعملة الصعبة" وسط تواجد كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية، لبنان 24 سبتمبر 2021
جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون ينفذون مسيرة وسط مدينة بيروت على عدد من المصارف للمطالبة باستعادة ودائعهم بالعملة الصعبة وسط تواجد كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية، لبنان 24 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Abdal Kader AlBai
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وصلت طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية، اليوم السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية.
وذكرت صحيفة الشرق، مساء اليوم السبت، بأن الطائرة القطرية وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية، بيروت، وتمثل شحنة جديدة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش اللبناني الشقيق.
ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
عون: لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز
5 ديسمبر 2021, 12:57 GMT
يذكر أن دولة قطر أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا، لمدة عام، في إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بدعم لبنان، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
وتجدد قطر عزمها وإيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.
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