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https://arabic.sputniknews.com/20220115/يونيليفر-تعتزم-شراء-علامات-تجارية-من-غلاسكو-بـ-68-مليار-دولار-1056231846.html
"يونيليفر" تعتزم شراء علامات تجارية من "غلاسكو" بـ 68 مليار دولار
"يونيليفر" تعتزم شراء علامات تجارية من "غلاسكو" بـ 68 مليار دولار
تسعى شركة "يونيليفر" البريطانية إلى الحصول على ذراع السلع الاستهلاكية لشركة "غلاسكو" في صفقة محتملة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، وهو ما يوازي 68.4 مليار... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:24+0000
2022-01-15T13:24+0000
علامة تجارية
بريطانيا
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وحسب بيان أصدرته شركة السلع الاستهلاكية العملاقة "يونيليفر" اليوم السبت ونشرته "رويترز"، قالت إنها اتصلت بشركة "غلاكسو سميثكلاين" لشراء ذراع السلع الاستهلاكية لمجموعة الأدوية بعد أن أفادت إحدى الصحف أنه تم رفض عرض بقيمة 50 مليار جنيه استرليني (68.4 مليار دولار).وأكدت يونيليفر، التي تعرضت لانتقادات من بعض المستثمرين بسبب الأداء الضعيف لسعر سهم المجموعة، أنها تنوي الاستحواذ على الصفقة.وقال البيان: "شركة غلاسكو هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية الاستهلاكية الجذابة وستكون مباراة استراتيجية قوية حيث تواصل يونيليفر، إعادة تشكيل محفظتها".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بأن عرض شركة يونيليفر للأعمال التجارية الذي تم تقديمه في أواخر العام الماضي كان حوالي 50 مليار جنيه إسترليني، وقد تم رفضه باعتباره منخفضًا للغاية من قبل شركتي غلاكسو سميث كلاين وشركة فايزر، اللتين تمتلكان حصة أقلية في القسم.وذكرت الصحيفة أن عرض يونيليفر لم يشمل أي علاوة استحواذ أو اعتراف بأوجه التآزر، مضيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت المجموعة ستقدم عرضًا أعلى.
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علامة تجارية, بريطانيا

"يونيليفر" تعتزم شراء علامات تجارية من "غلاسكو" بـ 68 مليار دولار

13:24 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDموظف بشركة الأبحاث "غلاسكو سميث كلاين"
موظف بشركة الأبحاث غلاسكو سميث كلاين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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تسعى شركة "يونيليفر" البريطانية إلى الحصول على ذراع السلع الاستهلاكية لشركة "غلاسكو" في صفقة محتملة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، وهو ما يوازي 68.4 مليار دولار.
وحسب بيان أصدرته شركة السلع الاستهلاكية العملاقة "يونيليفر" اليوم السبت ونشرته "رويترز"، قالت إنها اتصلت بشركة "غلاكسو سميثكلاين" لشراء ذراع السلع الاستهلاكية لمجموعة الأدوية بعد أن أفادت إحدى الصحف أنه تم رفض عرض بقيمة 50 مليار جنيه استرليني (68.4 مليار دولار).
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وأكدت يونيليفر، التي تعرضت لانتقادات من بعض المستثمرين بسبب الأداء الضعيف لسعر سهم المجموعة، أنها تنوي الاستحواذ على الصفقة.
وقال البيان: "شركة غلاسكو هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية الاستهلاكية الجذابة وستكون مباراة استراتيجية قوية حيث تواصل يونيليفر، إعادة تشكيل محفظتها".
ومع ذلك لفت البيان إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك يقين بأنه سيتم التوصل إلى أي اتفاق مع جلاسكو".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بأن عرض شركة يونيليفر للأعمال التجارية الذي تم تقديمه في أواخر العام الماضي كان حوالي 50 مليار جنيه إسترليني، وقد تم رفضه باعتباره منخفضًا للغاية من قبل شركتي غلاكسو سميث كلاين وشركة فايزر، اللتين تمتلكان حصة أقلية في القسم.
وأضافت أن النهج الذي تتبعه شركة يونيليفر، التي تمتلك علامات تجارية مثل صابون دوف ومارمايت ، لمجموعة العلامات التجارية المنزلية لشركة جلاكسو، بما في ذلك مسكنات الألم بانادول ومعجون الأسنان سنسوداين، كان مفهوماً أنه غير مرغوب فيه.
وذكرت الصحيفة أن عرض يونيليفر لم يشمل أي علاوة استحواذ أو اعتراف بأوجه التآزر، مضيفة أنه لم يتضح ما إذا كانت المجموعة ستقدم عرضًا أعلى.
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