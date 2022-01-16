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https://arabic.sputniknews.com/20220116/آبل-لموظفيها-شهادة-تلقي-الجرعة-المعززة-أساسية-لدخول-المكتب--1056259306.html
‏"آبل" لموظفيها: شهادة تلقي الجرعة المعززة أساسية لدخول المكتب
‏"آبل" لموظفيها: شهادة تلقي الجرعة المعززة أساسية لدخول المكتب
أصدرت شركة "آبل" الأمريكية قرارات جديدة تلزم موظفيها وتجار التجزئة بتقديم دليل على تلقيهم ‏الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، إذا كانوا... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T08:25+0000
2022-01-16T08:25+0000
مجتمع
فيروس كورونا
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وأشارت "آبل" في رسالة بريد داخلية إلى موظفيها إلى أن ذلك القرار ساري المفعول من 15 فبراير/ شباط المقبل، بحسب موقع "ذا فيرج".وقالت إنه بمجرد أن يصبح الموظف مؤهلا للحصول على الجرعة المعززة، سيكون أمامه 4 أسابيع للحصول عليها وتقديم دليل على ذلك.وأوضحت "آبل" في بيانها أنه "نظرا لتضاؤل فعالية السلسلة الأولية من لقاحات (كوفيد-19)، وظهور متحورات شديدة العدوى مثل "أوميكرون"، فإن الجرعة المعززة هي الآن جزء من مواكبة لقاح (كوفيد-19) للوقاية من الأمراض الشديدة".كما أبلغت شركة "آبل" موظفيها في الرسالة الداخلية أنه سيتعين على العمال غير المطعمين أو الذين لا يستطيعون تقديم دليل، تقديم نتائج "سلبية" لاختبار المستضد السريع، اعتبارا من 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.يشار إلى أنه في العام الماضي، طلبت شركة "آبل" من موظفي الشركات غير الملقحين إجراء اختبارات يومية قبل دخول المكتب، مع إجراء عمال التجزئة غير الملقحين اختبار مرتين في الأسبوع، كما طلبت من الأفراد الذين تم تطعيمهم بإجراء اختبارات (كوفيد-19) مرة كل أسبوع، ثم خفضت تواتر هذه الاختبارات لاحقا.
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مجتمع, فيروس كورونا

‏"آبل" لموظفيها: شهادة تلقي الجرعة المعززة أساسية لدخول المكتب

08:25 GMT 16.01.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDشعار شركة "أبل" الأمريكية
شعار شركة أبل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
شعار شركة "أبل" الأمريكية
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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أصدرت شركة "آبل" الأمريكية قرارات جديدة تلزم موظفيها وتجار التجزئة بتقديم دليل على تلقيهم ‏الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، إذا كانوا يريدون دخول المكاتب أو ‏المتاجر.‏
وأشارت "آبل" في رسالة بريد داخلية إلى موظفيها إلى أن ذلك القرار ساري المفعول من 15 فبراير/ شباط المقبل، بحسب موقع "ذا فيرج".
وقالت إنه بمجرد أن يصبح الموظف مؤهلا للحصول على الجرعة المعززة، سيكون أمامه 4 أسابيع للحصول عليها وتقديم دليل على ذلك.
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وأوضحت "آبل" في بيانها أنه "نظرا لتضاؤل فعالية السلسلة الأولية من لقاحات (كوفيد-19)، وظهور متحورات شديدة العدوى مثل "أوميكرون"، فإن الجرعة المعززة هي الآن جزء من مواكبة لقاح (كوفيد-19) للوقاية من الأمراض الشديدة".
كما أبلغت شركة "آبل" موظفيها في الرسالة الداخلية أنه سيتعين على العمال غير المطعمين أو الذين لا يستطيعون تقديم دليل، تقديم نتائج "سلبية" لاختبار المستضد السريع، اعتبارا من 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.
يشار إلى أنه في العام الماضي، طلبت شركة "آبل" من موظفي الشركات غير الملقحين إجراء اختبارات يومية قبل دخول المكتب، مع إجراء عمال التجزئة غير الملقحين اختبار مرتين في الأسبوع، كما طلبت من الأفراد الذين تم تطعيمهم بإجراء اختبارات (كوفيد-19) مرة كل أسبوع، ثم خفضت تواتر هذه الاختبارات لاحقا.
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