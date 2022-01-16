أبو الغيط يلتقي ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

وقال مصدر مسؤول في الأمانة للجامعة العربية، إن اللقاء، الذي تم عقده اليوم الأحد، شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ولفت البيان إلى أن الطرفين توافقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية التي ستعكس إرادة الشعب الليبي مع مواصلة المسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بنفس الوتيرة التي سبقت تأجيل الانتخابات الرئاسية.وشدد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتشاور لإتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة والوصول إلى مؤسسات منتخبة، بحسب المصدر الذي أشار إلى تأكيد الأمين العام على ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.وفي تصريحات صحفية أمس السبت، قالت ستيفاني ويليامز، إنها ترى أن الليبيين لم يعد لديهم رغبة في العودة إلى الحرب، مؤكدة على وجوب احترام الاتفاق السياسي الموقع في برلين.وتشهد ليبيا حالة من الغموض بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد بعدما تم تأجيل إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إقامتها في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ولفت البيان إلى أن الطرفين توافقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية التي ستعكس إرادة الشعب الليبي مع مواصلة المسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بنفس الوتيرة التي سبقت تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وشدد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتشاور لإتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة والوصول إلى مؤسسات منتخبة، بحسب المصدر الذي أشار إلى تأكيد الأمين العام على ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.