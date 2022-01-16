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أبو الغيط يلتقي ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا
أبو الغيط يلتقي ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا
استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا، لبحث مستجدات الأوضاع في الأزمة... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:32+0000
2022-01-16T15:32+0000
العالم العربي
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وقال مصدر مسؤول في الأمانة للجامعة العربية، إن اللقاء، الذي تم عقده اليوم الأحد، شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ولفت البيان إلى أن الطرفين توافقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية التي ستعكس إرادة الشعب الليبي مع مواصلة المسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بنفس الوتيرة التي سبقت تأجيل الانتخابات الرئاسية.وشدد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتشاور لإتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة والوصول إلى مؤسسات منتخبة، بحسب المصدر الذي أشار إلى تأكيد الأمين العام على ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.وفي تصريحات صحفية أمس السبت، قالت ستيفاني ويليامز، إنها ترى أن الليبيين لم يعد لديهم رغبة في العودة إلى الحرب، مؤكدة على وجوب احترام الاتفاق السياسي الموقع في برلين.وتشهد ليبيا حالة من الغموض بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد بعدما تم تأجيل إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إقامتها في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/اتفاق-بين-مفوضية-الانتخابات-في-ليبيا-ولجنة-خارطة-الطريق-بشأن-مواعيد-الاستحقاق-الانتخابي-1055181785.html
https://arabic.sputniknews.com/20220115/ستيفاني-ويليامز-لا-أرى-أي-رغبة-لدى-الليبيين-بالعودة-إلى-الحرب-والانتخابات-هي-مفتاح-الحل-1056235127.html
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العالم العربي

أبو الغيط يلتقي ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

15:32 GMT 16.01.2022
© Photoأمين عام جامعة الدول العربية وستيفاني وليامز مستشار أمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا
أمين عام جامعة الدول العربية وستيفاني وليامز مستشار أمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا، لبحث مستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة للجامعة العربية، إن اللقاء، الذي تم عقده اليوم الأحد، شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
اتفاق بين مفوضية الانتخابات في ليبيا ولجنة خارطة الطريق بشأن مواعيد الاستحقاق الانتخابي
10 يناير, 14:46 GMT
ولفت البيان إلى أن الطرفين توافقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية التي ستعكس إرادة الشعب الليبي مع مواصلة المسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بنفس الوتيرة التي سبقت تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وشدد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتشاور لإتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة والوصول إلى مؤسسات منتخبة، بحسب المصدر الذي أشار إلى تأكيد الأمين العام على ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
ستيفاني ويليامز: لا أرى أي رغبة لدى الليبيين بالعودة إلى الحرب والانتخابات هي مفتاح الحل
أمس, 14:21 GMT
وفي تصريحات صحفية أمس السبت، قالت ستيفاني ويليامز، إنها ترى أن الليبيين لم يعد لديهم رغبة في العودة إلى الحرب، مؤكدة على وجوب احترام الاتفاق السياسي الموقع في برلين.
وتشهد ليبيا حالة من الغموض بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد بعدما تم تأجيل إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إقامتها في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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