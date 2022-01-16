https://arabic.sputniknews.com/20220116/أبو-الغيط-يلتقي-ستيفاني-وليامز-لبحث-مستجدات-الأوضاع-في-ليبيا-1056276866.html

أبو الغيط يلتقي ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

أبو الغيط يلتقي ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا، لبحث مستجدات الأوضاع في الأزمة... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T15:32+0000

2022-01-16T15:32+0000

2022-01-16T15:32+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1056277124_0:0:896:505_1920x0_80_0_0_edc15ec53ded8fa00e7dfdd4ad57a5d0.jpg

وقال مصدر مسؤول في الأمانة للجامعة العربية، إن اللقاء، الذي تم عقده اليوم الأحد، شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وذلك وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ولفت البيان إلى أن الطرفين توافقا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية التي ستعكس إرادة الشعب الليبي مع مواصلة المسارات الأمنية والعسكرية والاقتصادية بنفس الوتيرة التي سبقت تأجيل الانتخابات الرئاسية.وشدد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتشاور لإتمام متطلبات المرحلة السياسية الراهنة والوصول إلى مؤسسات منتخبة، بحسب المصدر الذي أشار إلى تأكيد الأمين العام على ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية علي تحمل مسؤولياتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود.وفي تصريحات صحفية أمس السبت، قالت ستيفاني ويليامز، إنها ترى أن الليبيين لم يعد لديهم رغبة في العودة إلى الحرب، مؤكدة على وجوب احترام الاتفاق السياسي الموقع في برلين.وتشهد ليبيا حالة من الغموض بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد بعدما تم تأجيل إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إقامتها في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/اتفاق-بين-مفوضية-الانتخابات-في-ليبيا-ولجنة-خارطة-الطريق-بشأن-مواعيد-الاستحقاق-الانتخابي-1055181785.html

https://arabic.sputniknews.com/20220115/ستيفاني-ويليامز-لا-أرى-أي-رغبة-لدى-الليبيين-بالعودة-إلى-الحرب-والانتخابات-هي-مفتاح-الحل-1056235127.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي