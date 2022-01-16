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https://arabic.sputniknews.com/20220116/ألمانيا-تنتظرنا-أسابيع-قادمة-صعبة-1056275972.html
ألمانيا: تنتظرنا أسابيع قادمة صعبة
ألمانيا: تنتظرنا أسابيع قادمة صعبة
قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، إن بلاده أمامها أسابيع صعبة وقد تتطلب قواعد أكثر صرامة لمكافحة "كوفيد 19" في ظل الموجة المتزايدة لمتحور"أوميكرون" المهيمن... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:01+0000
2022-01-16T15:02+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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موسكو- سبوتنيك. وأخبر صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الأسبوعية في مقابلة يوم الأحد: "نحن في ألمانيا نواجه أسابيع صعبة للغاية، لدينا عدد كبير من السكان المسنين نسبيا يعانون العديد من الأمراض المزمنة، جنبا إلى جنب مع الإحجام عن التطعيم، هذا يشكل خطرا كبيرا".حتى يوم السبت، تلقى 75% من الألمان جرعة واحدة من اللقاحات مضاد لفيروس كورونا، و72.6% تلقوا جرعتين، و46.6% تلقوا ثلاث جرعات. تهدف الحكومة إلى تطعيم 80% بجرعة واحدة على الأقل نهاية هذا الشهر.وقال لوترباخ إن "مجموعة متشددة" من مناهضي التطعيم تبطئ من انتشار اللقاح، مضيفا أنه دون "إلزامية التطعيم"، لن تحقق ألمانيا مطلقا أهداف التطعيم التي ستسمح لها بالتغلب على الوباء.حظرت الحكومة الألمانية جميع الأشخاص غير الملقحين من الحياة العامة، مما سمح فقط لمن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا مؤخرا من الذهاب إلى الأماكن العامة.ووفقا للوتيرباخ، فإن السلطات الإقليمية والفيدرالية ستراجع القيود الحالية في مؤتمرها المقبل في 24 يناير/ كانون الثاني، وإذا استمر عدد الإصابات في الارتفاع، ستنظر في إجراءات أكثر صرامة.
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

ألمانيا: تنتظرنا أسابيع قادمة صعبة

15:01 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 15:02 GMT 16.01.2022)
© AP Photo / Markus Schreiberالإغلاق العام في ألمانيا
الإغلاق العام في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، إن بلاده أمامها أسابيع صعبة وقد تتطلب قواعد أكثر صرامة لمكافحة "كوفيد 19" في ظل الموجة المتزايدة لمتحور"أوميكرون" المهيمن الآن.
موسكو- سبوتنيك. وأخبر صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الأسبوعية في مقابلة يوم الأحد: "نحن في ألمانيا نواجه أسابيع صعبة للغاية، لدينا عدد كبير من السكان المسنين نسبيا يعانون العديد من الأمراض المزمنة، جنبا إلى جنب مع الإحجام عن التطعيم، هذا يشكل خطرا كبيرا".
حتى يوم السبت، تلقى 75% من الألمان جرعة واحدة من اللقاحات مضاد لفيروس كورونا، و72.6% تلقوا جرعتين، و46.6% تلقوا ثلاث جرعات. تهدف الحكومة إلى تطعيم 80% بجرعة واحدة على الأقل نهاية هذا الشهر.
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وقال لوترباخ إن "مجموعة متشددة" من مناهضي التطعيم تبطئ من انتشار اللقاح، مضيفا أنه دون "إلزامية التطعيم"، لن تحقق ألمانيا مطلقا أهداف التطعيم التي ستسمح لها بالتغلب على الوباء.
حظرت الحكومة الألمانية جميع الأشخاص غير الملقحين من الحياة العامة، مما سمح فقط لمن تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا مؤخرا من الذهاب إلى الأماكن العامة.
ووفقا للوتيرباخ، فإن السلطات الإقليمية والفيدرالية ستراجع القيود الحالية في مؤتمرها المقبل في 24 يناير/ كانون الثاني، وإذا استمر عدد الإصابات في الارتفاع، ستنظر في إجراءات أكثر صرامة.
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