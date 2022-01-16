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إسرائيل تصادق على تطوير "حائط البراق" بأكثر من 35 مليون دولار
إسرائيل تصادق على تطوير "حائط البراق" بأكثر من 35 مليون دولار
صادقت الحكومة الإسرائيلية، على مخطط جديد لتطوير البنية التحتية في حائط البراق، بقيمة إجمالية تتجاوز 35 مليون دولار. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:54+0000
2022-01-16T15:54+0000
إسرائيل
المسجد الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم
القدس الشرقية
حائط البراق
نفتالي بينيت
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جاء ذلك في بيان للحكومة الإسرائيلية نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد.ويطلق الإسرائيليون اليهود على حائط البراق الملاصق لأسوار المسجد الأقصى في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية "المبكى"، ويؤدون فيه الصلاة وسط رفض فلسطيني، واتهام إسرائيل بـ "تهويد" المكان الذي يعتبرونه أرض وقف إسلامي، وجزء من المسجد الأقصى.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قدم مخطط تطوير حائط البراق خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "حائط المبكى من أهم المواقع بالنسبة للشعب اليهودي، وسنشجع وصول ملايين آخرين إليه".وأفاد البيان بأن الحكومة صادقت اليوم على الخطة الخمسية الجديدة لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات اليهودية إلى ساحة الحائط.وتبلغ تكلفة خطة تطوير الحائط 110 مليون شيكل إسرائيلي ما يوزاي 35 مليون و360 ألف دولار.وتهدف الخطة الإسرائيلية إلى "استمرار زخم التطوير والعمل الجاري في الموقع، والاستجابة لزيارات الطلاب والمهاجرين والجنود، وتطوير برامج تعليمية جديدة، وتعزيز وتطوير البنية التحتية وخدمات النقل، وصياغة وسائل جديدة لإتاحة الوصول إلى حائط المبكى عبر منصات تكنولوجية جديدة".وأشار البيان إلى أنه بين الأعوام 2015-2020، ارتفع عدد زوار حائط البراق (المبكى) من 10 ملايين إلى حوالي 12 مليون زائر يهودي.وسبق أن أدان الأردن في أكثر من مناسبة مخططات التطوير الإسرائيلية في القدس الشرقية، على اعتبار أن المملكة هي المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة.
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إسرائيل, المسجد الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, القدس الشرقية, حائط البراق, نفتالي بينيت

إسرائيل تصادق على تطوير "حائط البراق" بأكثر من 35 مليون دولار

15:54 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / Ludovic Marinحائط البراق (المبكى)، القدس القديمة، 20 يناير 2020
حائط البراق (المبكى)، القدس القديمة، 20 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Ludovic Marin
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صادقت الحكومة الإسرائيلية، على مخطط جديد لتطوير البنية التحتية في حائط البراق، بقيمة إجمالية تتجاوز 35 مليون دولار.
جاء ذلك في بيان للحكومة الإسرائيلية نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد.
ويطلق الإسرائيليون اليهود على حائط البراق الملاصق لأسوار المسجد الأقصى في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية "المبكى"، ويؤدون فيه الصلاة وسط رفض فلسطيني، واتهام إسرائيل بـ "تهويد" المكان الذي يعتبرونه أرض وقف إسلامي، وجزء من المسجد الأقصى.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قدم مخطط تطوير حائط البراق خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "حائط المبكى من أهم المواقع بالنسبة للشعب اليهودي، وسنشجع وصول ملايين آخرين إليه".
وأفاد البيان بأن الحكومة صادقت اليوم على الخطة الخمسية الجديدة لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات اليهودية إلى ساحة الحائط.
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وتبلغ تكلفة خطة تطوير الحائط 110 مليون شيكل إسرائيلي ما يوزاي 35 مليون و360 ألف دولار.
وتهدف الخطة الإسرائيلية إلى "استمرار زخم التطوير والعمل الجاري في الموقع، والاستجابة لزيارات الطلاب والمهاجرين والجنود، وتطوير برامج تعليمية جديدة، وتعزيز وتطوير البنية التحتية وخدمات النقل، وصياغة وسائل جديدة لإتاحة الوصول إلى حائط المبكى عبر منصات تكنولوجية جديدة".
وأشار البيان إلى أنه بين الأعوام 2015-2020، ارتفع عدد زوار حائط البراق (المبكى) من 10 ملايين إلى حوالي 12 مليون زائر يهودي.
وسبق أن أدان الأردن في أكثر من مناسبة مخططات التطوير الإسرائيلية في القدس الشرقية، على اعتبار أن المملكة هي المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة.
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