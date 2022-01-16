إسرائيل وأمريكا تجريان تدريبا عسكريا لمواجهة التهديدات المشتركة

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مشتركا مع نظيره الأمريكي، الأسبوع الماضي في قاعدة "عوفداه" الإسرائيلية، بدعوى التنسيق بين الجانبين في أي عمليات عسكرية محتملة.وأفادت الإذاعة العبرية بأن إسرائيل وأمريكا أجرتا مناورة عسكرية جوية تحت اسم "Desert Falcon" بهدف التنسيق المشترك ومهاجمة أهداف معينة، ومواجهة أي تهديدات، أيضا.ومن جهته، أكد الموقع الإلكتروني العسكري العبري 0404، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مع القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي العسكري بين إسرائيل وسلاح الجو الأمريكي.
أجرى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبا مشتركا مع نظيره الأمريكي، الأسبوع الماضي، لمواجهة التهديدات المشتركة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا مشتركا مع نظيره الأمريكي، الأسبوع الماضي في قاعدة "عوفداه" الإسرائيلية، بدعوى التنسيق بين الجانبين في أي عمليات عسكرية محتملة.
בשבוע שעבר התקיים התרגיל האווירי "Desert Falcon", שהיה אימון משותף של חיל האוויר הישראלי עם חיל האוויר האמריקני. בתרגיל, שהתקיים בבסיס עובדה, הצוותים תרגלו יחד התמודדות משותפת נגד איומים אוויריים ותקיפת מטרות, שיתוף והפרייה הדדית@Doron_Kadoshpic.twitter.com/WdJdPMhZFC