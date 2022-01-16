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https://arabic.sputniknews.com/20220116/إصابات-أوميكرون-في-بكين-تؤدي-إلى-إغلاق-المعابد-وطوابير-لإجراء-فحص-كورونا-1056262288.html
إصابات أوميكرون في بكين تؤدي إلى إغلاق المعابد.. وطوابير لإجراء فحص كورونا
إصابات أوميكرون في بكين تؤدي إلى إغلاق المعابد.. وطوابير لإجراء فحص كورونا
أعلنت الصين اليوم الأحد تسجيل 65 إصابة محلية بفيروس كورونا يوم السبت منها أول إصابة بمتحور أوميكرون في بكين، وذلك قبل أسابيع فقط من انطلاق دورة الألعاب... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T10:16+0000
2022-01-16T10:16+0000
العالم
الصين
أوميكرون
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ويمثل هذا تراجعا في عدد الإصابات مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها قبل يوم والتي بلغت 104، بسبب انخفاض الإصابات في مدينة شيان الشمالية الغربية بعد عمليات الإغلاق الصارمة. ولكن تم تسجيل متحور أوميكرون شديد العدوى في ما لا يقل عن خمسة أقاليم وبلديات، مما أدى إلى فرض قيود في المدن لوقف انتشار المتحور فضلا عن خطورة تراجع النمو الاقتصادي المتباطئ.وسجلت بكين يوم السبت أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون لشخص قام بزيارة العديد من مراكز التسوق والمطاعم في الأيام الأربعة عشر الماضية. ولم يغادر هذا الشخص المدينة منذ بداية العام الجاري.ولم تعلن الصين عن إجمالي عدد الإصابات بمتحور أوميكرون التي سجلتها حتى الآن، وفقا لـ "رويترز".ونقلت صحيفة الشعب الحكومية اليومية بيانات رسمية تفيد أن قرابة 13 ألف شخصا خضعوا لفحص فيروس كورونا في منطقة هايديان الصينية، حيث تم اكتشاف حالة الإصابة الأولى بمتحور أوميكرون، ولكن لم يكشف الفحص عن أي إصابات جديدة.ولكن تم بالفعل إغلاق بعض الأماكن الدينية في المدينة كإجراء وقائي.
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العالم, الصين, أوميكرون

إصابات أوميكرون في بكين تؤدي إلى إغلاق المعابد.. وطوابير لإجراء فحص كورونا

10:16 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / Greg Bakerحملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021
حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Greg Baker
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أعلنت الصين اليوم الأحد تسجيل 65 إصابة محلية بفيروس كورونا يوم السبت منها أول إصابة بمتحور أوميكرون في بكين، وذلك قبل أسابيع فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الرابع من فبراير شباط وعطلة السنة القمرية.
ويمثل هذا تراجعا في عدد الإصابات مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها قبل يوم والتي بلغت 104، بسبب انخفاض الإصابات في مدينة شيان الشمالية الغربية بعد عمليات الإغلاق الصارمة. ولكن تم تسجيل متحور أوميكرون شديد العدوى في ما لا يقل عن خمسة أقاليم وبلديات، مما أدى إلى فرض قيود في المدن لوقف انتشار المتحور فضلا عن خطورة تراجع النمو الاقتصادي المتباطئ.

وسجلت بكين يوم السبت أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون لشخص قام بزيارة العديد من مراكز التسوق والمطاعم في الأيام الأربعة عشر الماضية. ولم يغادر هذا الشخص المدينة منذ بداية العام الجاري.

ولم تعلن الصين عن إجمالي عدد الإصابات بمتحور أوميكرون التي سجلتها حتى الآن، وفقا لـ "رويترز".

ونقلت صحيفة الشعب الحكومية اليومية بيانات رسمية تفيد أن قرابة 13 ألف شخصا خضعوا لفحص فيروس كورونا في منطقة هايديان الصينية، حيث تم اكتشاف حالة الإصابة الأولى بمتحور أوميكرون، ولكن لم يكشف الفحص عن أي إصابات جديدة.

ولكن تم بالفعل إغلاق بعض الأماكن الدينية في المدينة كإجراء وقائي.
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