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https://arabic.sputniknews.com/20220116/إصابة-المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-بفيروس-كورونا-1056280841.html
إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا
إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة المتحدث الرسمي باسمه بفيروس كورونا المستجد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:33+0000
2022-01-16T16:33+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "تأكدت اليوم إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف بفيروس كورونا وهو في عزلة منزلية".وأضاف: "يشعر الضابط بحالة جيدة وسيستمر في الحفاظ على جدول أعمال منتظم قدر الإمكان وفقا لإرشادات وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي".وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أصيب عدد من الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي بكورونا وسط موجة خامسة عاتية من الوباء في ظل تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.والأربعاء الماضي، أعلن الجيش إصابة المستشار المالي لرئيس الأركان العميد جيل بنشاس بفيروس كورونا، وذلك يومين من إعلان إصابة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان بالوباء، فضلا عن إصابة مساعد رئيس أركان الجيش، إضافة إلى كبير المسؤولين الطبيين العميد البروفيسور إيلون غلازبرغ.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مكتب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي حيلي تروبر إصابته بالفيروس، ليصبح بذلك خامس وزير يتلقى العدوى خلال أسبوع، بعد وزراء الأمن الداخلي عومر بارليف والخارجية يائير لابيد والإسكان زئيف إلكين والمالية أفيغدور ليبرمان.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت مساء اليوم، تسجيل 27167 إصابة بكورونا أمس، من بين حوالي 286 ألف اختبار، لتصل نسبة النتائج الإيجابية إلى 9.5%.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/إصابة-خامس-وزير-إسرائيلي-بكورونا-1056267639.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا

16:33 GMT 16.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة المتحدث الرسمي باسمه بفيروس كورونا المستجد.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "تأكدت اليوم إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف بفيروس كورونا وهو في عزلة منزلية".
وأضاف: "يشعر الضابط بحالة جيدة وسيستمر في الحفاظ على جدول أعمال منتظم قدر الإمكان وفقا لإرشادات وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي".
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أصيب عدد من الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي بكورونا وسط موجة خامسة عاتية من الوباء في ظل تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.
والأربعاء الماضي، أعلن الجيش إصابة المستشار المالي لرئيس الأركان العميد جيل بنشاس بفيروس كورونا، وذلك يومين من إعلان إصابة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان بالوباء، فضلا عن إصابة مساعد رئيس أركان الجيش، إضافة إلى كبير المسؤولين الطبيين العميد البروفيسور إيلون غلازبرغ.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
إصابة خامس وزير إسرائيلي بكورونا
12:26 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مكتب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي حيلي تروبر إصابته بالفيروس، ليصبح بذلك خامس وزير يتلقى العدوى خلال أسبوع، بعد وزراء الأمن الداخلي عومر بارليف والخارجية يائير لابيد والإسكان زئيف إلكين والمالية أفيغدور ليبرمان.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت مساء اليوم، تسجيل 27167 إصابة بكورونا أمس، من بين حوالي 286 ألف اختبار، لتصل نسبة النتائج الإيجابية إلى 9.5%.
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