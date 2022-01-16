إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "تأكدت اليوم إصابة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف بفيروس كورونا وهو في عزلة منزلية".وأضاف: "يشعر الضابط بحالة جيدة وسيستمر في الحفاظ على جدول أعمال منتظم قدر الإمكان وفقا لإرشادات وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي".وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أصيب عدد من الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي بكورونا وسط موجة خامسة عاتية من الوباء في ظل تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.والأربعاء الماضي، أعلن الجيش إصابة المستشار المالي لرئيس الأركان العميد جيل بنشاس بفيروس كورونا، وذلك يومين من إعلان إصابة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان بالوباء، فضلا عن إصابة مساعد رئيس أركان الجيش، إضافة إلى كبير المسؤولين الطبيين العميد البروفيسور إيلون غلازبرغ.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مكتب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي حيلي تروبر إصابته بالفيروس، ليصبح بذلك خامس وزير يتلقى العدوى خلال أسبوع، بعد وزراء الأمن الداخلي عومر بارليف والخارجية يائير لابيد والإسكان زئيف إلكين والمالية أفيغدور ليبرمان.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت مساء اليوم، تسجيل 27167 إصابة بكورونا أمس، من بين حوالي 286 ألف اختبار، لتصل نسبة النتائج الإيجابية إلى 9.5%.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أصيب عدد من الوزراء وقادة الجيش الإسرائيلي بكورونا وسط موجة خامسة عاتية من الوباء في ظل تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.
والأربعاء الماضي، أعلن الجيش إصابة المستشار المالي لرئيس الأركان العميد جيل بنشاس بفيروس كورونا، وذلك يومين من إعلان إصابة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان بالوباء، فضلا عن إصابة مساعد رئيس أركان الجيش، إضافة إلى كبير المسؤولين الطبيين العميد البروفيسور إيلون غلازبرغ.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مكتب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي حيلي تروبر إصابته بالفيروس، ليصبح بذلك خامس وزير يتلقى العدوى خلال أسبوع، بعد وزراء الأمن الداخلي عومر بارليف والخارجية يائير لابيد والإسكان زئيف إلكين والمالية أفيغدور ليبرمان.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت مساء اليوم، تسجيل 27167 إصابة بكورونا أمس، من بين حوالي 286 ألف اختبار، لتصل نسبة النتائج الإيجابية إلى 9.5%.