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https://arabic.sputniknews.com/20220116/إصابة-المتحدث-باسم-الحكومة-الصومالية-إثر-تفجير-انتحاري-في-العاصمة-مقديشو-1056260054.html
إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو
إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو
أُصيب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، اليوم الأحد، إثر تفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:09+0000
2022-01-16T09:09+0000
2022-01-16T09:12+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" الإخباري المحلي أنه "استهدف مفجر انتحاري سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي اليوم الأحد".ونشرت مواقع إلكترونية مقطع فيديو نسبته إلى التفجير.ونقل الموقع عن الشرطة قولها إن "المتحدث الحكومي قد أصيب في الهجوم".
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العالم العربي
إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو 09:09 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 16.01.2022)
أُصيب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، اليوم الأحد، إثر تفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" الإخباري المحلي أنه "استهدف مفجر انتحاري سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي اليوم الأحد".
ونشرت مواقع إلكترونية مقطع فيديو نسبته إلى التفجير.
ونقل الموقع عن الشرطة قولها إن "المتحدث الحكومي قد أصيب في الهجوم".