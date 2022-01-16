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إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو
إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو
أُصيب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، اليوم الأحد، إثر تفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:09+0000
2022-01-16T09:12+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" الإخباري المحلي أنه "استهدف مفجر انتحاري سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي اليوم الأحد".ونشرت مواقع إلكترونية مقطع فيديو نسبته إلى التفجير.ونقل الموقع عن الشرطة قولها إن "المتحدث الحكومي قد أصيب في الهجوم".
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العالم العربي

إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو

09:09 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 16.01.2022)
© REUTERS / Feisal Omar إنفجار سيارة مفخخة خارج فندق "أمباسادر" (السفير) في شارع مكة المكرمة بالعاصمة مقديشو، الصومال 1 يونيو/ حزيران 2016.
إنفجار سيارة مفخخة خارج فندق أمباسادر (السفير) في شارع مكة المكرمة بالعاصمة مقديشو، الصومال 1 يونيو/ حزيران 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Feisal Omar
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أُصيب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، اليوم الأحد، إثر تفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" الإخباري المحلي أنه "استهدف مفجر انتحاري سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي اليوم الأحد".
ونشرت مواقع إلكترونية مقطع فيديو نسبته إلى التفجير.
ونقل الموقع عن الشرطة قولها إن "المتحدث الحكومي قد أصيب في الهجوم".
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