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https://arabic.sputniknews.com/20220116/إطلاق-سراح-أحد-رهائن-الكنيس-اليهودي-في-تكساس-1056254807.html
إطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس
إطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس
قالت الشرطة الأمريكية، إن أحد الرهائن أطلق سراحه دون أن يصاب بأذى من كنيس يهودي في تكساس، حيث احتجز رجلا أشخاصا رهائن خلال قداس يوم السبت، تم بثه أيضا على... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T01:17+0000
2022-01-16T01:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
احتجاز رهائن
إطلاق سراح
كنيس يهودي
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وقالت إدارة شرطة كوليفيل بولاية تكساس، في بيان، إن الرجل الذي أطلق سراحه سوف يجتمع بأسرته في أقرب وقت ممكن، وأن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زالوا على اتصال بالموضوع، وفقا لرويترز.كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل الكنيس اليهودي.وذكرت إدارة شرطة كوليفيل، أنها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع بيت إسرائيل أثناء نشر فرق التدخل السريع.وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر، إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينغ نيوز.كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بايدن-ومجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-يراقبون-حادث-احتجاز-رهائن-داخل-كنيس-يهودي-1056254493.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, احتجاز رهائن, إطلاق سراح, كنيس يهودي

إطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس

01:17 GMT 16.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBERإطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس بالولايات المتحدة الأحد 16 يناير 2022
إطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس بالولايات المتحدة الأحد 16 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBER
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قالت الشرطة الأمريكية، إن أحد الرهائن أطلق سراحه دون أن يصاب بأذى من كنيس يهودي في تكساس، حيث احتجز رجلا أشخاصا رهائن خلال قداس يوم السبت، تم بثه أيضا على الإنترنت.
وقالت إدارة شرطة كوليفيل بولاية تكساس، في بيان، إن الرجل الذي أطلق سراحه سوف يجتمع بأسرته في أقرب وقت ممكن، وأن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زالوا على اتصال بالموضوع، وفقا لرويترز.
كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل الكنيس اليهودي.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ علما بـ"عملية خطف الرهائن في كنيس يهودي.. وسيستمر في تلقي معلومات محدثة من فريقه".

وذكرت إدارة شرطة كوليفيل، أنها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع بيت إسرائيل أثناء نشر فرق التدخل السريع.
وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر، إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.
حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس بالولايات المتحدة السبت 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
بايدن ومجلس الأمن القومي الأمريكي يراقبون حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي
00:22 GMT
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينغ نيوز.
كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.
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