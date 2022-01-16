إطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس

وقالت إدارة شرطة كوليفيل بولاية تكساس، في بيان، إن الرجل الذي أطلق سراحه سوف يجتمع بأسرته في أقرب وقت ممكن، وأن مفاوضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زالوا على اتصال بالموضوع، وفقا لرويترز.كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل الكنيس اليهودي.وذكرت إدارة شرطة كوليفيل، أنها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع بيت إسرائيل أثناء نشر فرق التدخل السريع.وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر، إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينغ نيوز.كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينغ نيوز.
كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.