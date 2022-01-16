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إعلام: واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
إعلام: واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن واشنطن وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان الذي سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T06:56+0000
2022-01-16T06:56+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "timesofisrael" نقلا عن "قناة 12" الإسرائيلية أن "الولايات المتحدة استثنت هذه الخطوة من عقوبات "قانون قيصر"، التي فرضتها على سوريا، حيث سيكون الغاز الذي سيصل الأردن من حقلي تامار وليفياثان الإسرائيليين".وأوضحت القناة أن "الخطوة الأمريكية التي تؤيدها روسيا، تهدف لإيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان".وبحسب الاتفاقية ستكون مصر خارج الاتفاق، حيث سيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وليس من مصر إلى الأردن.ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، إذ وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان

إعلام: واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان

06:56 GMT 16.01.2022
© AP Photo / MUHAMMED MUHEISENالحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / MUHAMMED MUHEISEN
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن واشنطن وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان الذي سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان.
وذكر موقع "timesofisrael" نقلا عن "قناة 12" الإسرائيلية أن "الولايات المتحدة استثنت هذه الخطوة من عقوبات "قانون قيصر"، التي فرضتها على سوريا، حيث سيكون الغاز الذي سيصل الأردن من حقلي تامار وليفياثان الإسرائيليين".
وأوضحت القناة أن "الخطوة الأمريكية التي تؤيدها روسيا، تهدف لإيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان".
وبحسب الاتفاقية ستكون مصر خارج الاتفاق، حيث سيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وليس من مصر إلى الأردن.
ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، إذ تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي، إذ وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن"، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
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