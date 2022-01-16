تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/إغلاق-عدد-من-الشوارع-المؤدية-إلى-ميدان-الشهداء-في-العاصمة-الليبية-طرابلس-1056274948.html
إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس
إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس
ذكرت قناة "العربية" السعودية، إنه تم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:36+0000
2022-01-16T14:36+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053922749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_695df4e0b30470b1c2e6c8a7aecd6d24.jpg
وأكدت القناة اندلاع إطلاق رصاص كثيف بالقرب من ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس.وتابعت: "إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية".وفي ليبيا، سادت حالة من الغموض حول مصير العملية السياسية في البلاد، إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري موعدا جديدا للانتخابات.ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022، بالإضافة إلى إعلان المجلس معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.وفي 23 كانون الأول/ديسمبر أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات الرسمية الأخرى التي يتعين اتخاذها.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً.ويصر المجتمع الدولي والبعثة الأممية، على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/عارف-النايض-يقترب-من-تشكيل-الحكومة-الجديدة-في-ليبيا-1056167557.html
https://arabic.sputniknews.com/20220108/ليبيا-انقسام-حول-خارطة-الطريق-الجديدة-وهيئة-مشروع-الدستور-ترفض-أحد-المقترحات-1055112665.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053922749_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_497e8aac3d0023c3206dc64b98d0d2de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس

14:36 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
ذكرت قناة "العربية" السعودية، إنه تم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس.
وأكدت القناة اندلاع إطلاق رصاص كثيف بالقرب من ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس.
وتابعت: "إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية".
وفي ليبيا، سادت حالة من الغموض حول مصير العملية السياسية في البلاد، إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري موعدا جديدا للانتخابات.
ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022، بالإضافة إلى إعلان المجلس معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.
عارف النايض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
عارف النايض يقترب من تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا
14 يناير, 11:33 GMT
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات الرسمية الأخرى التي يتعين اتخاذها.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً.
ويصر المجتمع الدولي والبعثة الأممية، على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
طرابلس، ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
ليبيا... انقسام حول خارطة الطريق الجديدة وهيئة "مشروع الدستور" ترفض أحد المقترحات
8 يناير, 20:07 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون15:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:30 GMTبث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
15:27 GMTنشطاء حقوق الحيوان ينتقدون مهرجان مصارعة الإبل في تركيا
15:08 GMTطعامان يقللان من فقدان البصر بنسبة 36%
15:07 GMTضاحي خلفان يعلق على خاتم ظهر في إصبع عبد الملك الحوثي... صور
15:05 GMTراموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"
15:03 GMTالزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة
15:01 GMTألمانيا: تنتظرنا أسابيع قادمة صعبة
14:59 GMTسلاح الجو الإسرائيلي ينهي مناورات مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية... صور
14:57 GMTفيديو يوثق لحظة استهداف منزل برلماني عراقي برمانة يدوية في بغداد
14:57 GMTإغلاق 20 ميناء في بيرو وغرق شخصين بسبب موجات تسونامي
14:50 GMTوالد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة
14:36 GMTإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس
14:34 GMTعودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان
14:30 GMTلندن: محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس مواطن بريطاني
14:25 GMTلماذا يؤثر الوضع الوبائي في الصين على استقرار العالم بأثره؟
14:24 GMTواشنطن: سحب السودان لترخيص قناة الجزيرة القطرية "تراجع في حرية الإعلام"
14:18 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
14:18 GMTصحيفة تكشف عن منتخبين عربيين هددا "الكاف" بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
14:15 GMTدعوى قضائية لإقالة المدير الفني للمنتخب المصري
14:13 GMTالمبعوث الأممي للسودان يؤكد مشاركة حمدوك في الحوار السياسي