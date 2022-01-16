https://arabic.sputniknews.com/20220116/إغلاق-عدد-من-الشوارع-المؤدية-إلى-ميدان-الشهداء-في-العاصمة-الليبية-طرابلس-1056274948.html

إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس

إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس

ذكرت قناة "العربية" السعودية، إنه تم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T14:36+0000

2022-01-16T14:36+0000

2022-01-16T14:36+0000

العالم العربي

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وأكدت القناة اندلاع إطلاق رصاص كثيف بالقرب من ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس.وتابعت: "إغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية".وفي ليبيا، سادت حالة من الغموض حول مصير العملية السياسية في البلاد، إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري موعدا جديدا للانتخابات.ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022، بالإضافة إلى إعلان المجلس معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.وفي 23 كانون الأول/ديسمبر أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات الرسمية الأخرى التي يتعين اتخاذها.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً.ويصر المجتمع الدولي والبعثة الأممية، على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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