https://arabic.sputniknews.com/20220116/إلغاء-أكثر-من-2000-رحلة-في-المطارات-الأمريكية-خوفا-من-عواصف-ثلجية-1056277642.html

إلغاء أكثر من 2000 رحلة في المطارات الأمريكية خوفا من "عواصف ثلجية"

إلغاء أكثر من 2000 رحلة في المطارات الأمريكية خوفا من "عواصف ثلجية"

ألغت الشركات الأمريكية للطيران أكثر من 2000 رحلة كانت مقررة اليوم الأحد، بسبب عاصفة شتوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الامريكية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T15:41+0000

2022-01-16T15:41+0000

2022-01-16T15:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

عاصفة ثلجية

طيران

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ووفقا لموقع ذا هيل، فإن 2280 رحلة طيران كانت مقررة اليوم الأحد، قد تم إلغاؤها اعتبارًا من ليلة السبت.وألغى مطار شارلوت / دوغلاس الدولي في نورث كارولينا 90 % من رحلاته اليوم الأحد، فيما ألغت رالي دورهام، الواقعة أيضًا في نورث كارولينا، 59% من رحلاتها، بينما ألغت كل من أمريكان إيرلاينز وبي إس إيه إيرلاينز أكثر من 400 رحلة جوية مقررة ليوم الأحد حتى ليلة السبت.يأتي ذلك فيما أعلنت أربع ولايات حالة الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية نهاية الأسبوع.وتوقعت السلطات أن تؤثر العاصفة الثلجية على عدد من الولايات، بما في ذلك نورث وساوث كارولينا وجورجيا وفيرجينيا، عندما تضرب شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، مع تحذيرات من العاصفة الشتوية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (إن دبليو إس) سارية المفعول حتى يوم الاثنين.وأعلنت هذه الولايات الأربع حالات الطوارئ قبل العاصفة، وتشير التوقعات إلى أن تساقط الثلوج قد يصل إلى 18 بوصة في بعض المناطق الجبلية في المنطقة.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "انتشار الثلوج والجليد فضلا عن الرياح القوية" عبر الساحل الشرقي.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/مع-بداية-العام-الجديد-أوميكرون-يجبر-شركات-الطيران-على-إلغاء-آلاف-الرحلات--1054866299.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, عاصفة ثلجية, طيران