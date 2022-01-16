https://arabic.sputniknews.com/20220116/إيران-تصنع-ربوتا-يمكنه-إصلاح-خطوط-الأنابيب-تحت-الأرض-دون-حفر-1056272525.html

إيران تصنع ربوتا يمكنه إصلاح خطوط الأنابيب تحت الأرض دون حفر

إيران تصنع ربوتا يمكنه إصلاح خطوط الأنابيب تحت الأرض دون حفر

نجح باحثون إيرانيون في جامعة طهران في صنع روبوتا قادر على إصلاح خطوط الأنابيب تحت الأرض دون حفر. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T13:54+0000

2022-01-16T13:54+0000

2022-01-16T13:54+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والتقنيات الحديثة بجامعة طهران ومدير المشروع، علي رضا هادي، أن بلاده تستطيع بواسطة هذه الروبوتات تفتيش وإصلاح المنشآت الموجودة في القبو والأنابيب الموجودة تحت الأرض وإصلاح عيوبها.وقال هادي: "عادة تحدث مشاکل في خطوط الأنابيب للمنشآت تحت الأرض، وخاصة شبكات الصرف الصحي منها دخول جذور الأشجار فيها أو خلق تشققات وتشويه أشكال الأنبوب بسبب الهبوط".وشدد عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والتقنيات الحديثة بجامعة طهران ومدير المشروع، علي رضا هادي، على إمكانية استخدام هذا الروبوت الجديد لحل هذه المشاكل بدون حفر.

https://arabic.sputniknews.com/20210624/إيران-إجراء-أول-عملية-جراحية-عن-بعد-بواسطة-إنسان-آلي-محلي-الصنع-1049349862.html

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