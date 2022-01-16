إيران تصنع ربوتا يمكنه إصلاح خطوط الأنابيب تحت الأرض دون حفر

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والتقنيات الحديثة بجامعة طهران ومدير المشروع، علي رضا هادي، أن بلاده تستطيع بواسطة هذه الروبوتات تفتيش وإصلاح المنشآت الموجودة في القبو والأنابيب الموجودة تحت الأرض وإصلاح عيوبها.وقال هادي: "عادة تحدث مشاکل في خطوط الأنابيب للمنشآت تحت الأرض، وخاصة شبكات الصرف الصحي منها دخول جذور الأشجار فيها أو خلق تشققات وتشويه أشكال الأنبوب بسبب الهبوط".وشدد عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والتقنيات الحديثة بجامعة طهران ومدير المشروع، علي رضا هادي، على إمكانية استخدام هذا الروبوت الجديد لحل هذه المشاكل بدون حفر.
نجح باحثون إيرانيون في جامعة طهران في صنع روبوتا قادر على إصلاح خطوط الأنابيب تحت الأرض دون حفر.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والتقنيات الحديثة بجامعة طهران ومدير المشروع، علي رضا هادي، أن بلاده تستطيع بواسطة هذه الروبوتات تفتيش وإصلاح المنشآت الموجودة في القبو والأنابيب الموجودة تحت الأرض وإصلاح عيوبها.