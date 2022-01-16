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https://arabic.sputniknews.com/20220116/الأمير-هاري-يطعن-في-قرار-عدم-قبول-الشرطة-البريطانية-حمايته-على-حسابه-الخاص-1056266017.html
الأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"
الأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"
تقدم محامو الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث بطعن على قرار الحكومة البريطانية عدم حمايته من الشرطة حتى لو دفع تكاليف تلك الحماية من ماله الخاص. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:47+0000
2022-01-16T11:47+0000
حماية
الأمير هاري
الشرطة البريطانية
ميغان ماركل
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وحسب بيان صادر عن محامي الأمير هاري فقد أكدوا تقدمهم بطعن في قرار حكومي بعدم تلقيه حماية من الشرطة أثناء تواجده على الأراضي البريطانية حتى لو كان يتحمل التكلفة بنفسه.وقال البيان "في غياب مثل هذه الحماية، لن يتمكن الأمير هاري وعائلته من العودة إلى منزله".واستشهد بحادث وقع في يوليو/ تموز 2021 حيث قالوا إن أمنه تعرض للخطر أثناء مغادرته مناسبة خيرية بسبب الافتقار إلى حماية الشرطة.ومع ذلك، قال ممثلوه القانونيون إن هذه الترتيبات لا تمنح الأمير مستوى الحماية الذي يحتاجه أثناء زيارته لبريطانيا.وأكدوا أن الحكومة رفضت في السابق عرضين لدفع تكاليف حماية الشرطة، لافتين إلى أن الهدف من تلك القرارات الحكومية غامض وغير متسق، وفشل في مراعاة المخاطر الكاملة.وقال البيان: "ستظل المملكة المتحدة على الدوام منزل الأمير هاري.كما قال المتحدث إنه سيكون من "غير المناسب" التعليق بالتفصيل على أي إجراءات قانونية.
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حماية, الأمير هاري, الشرطة البريطانية, ميغان ماركل

الأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"

11:47 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Matt Dunhamالأمير هاري برفقة زوجته والملكة إليزابيث الثانية
الأمير هاري برفقة زوجته والملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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تقدم محامو الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث بطعن على قرار الحكومة البريطانية عدم حمايته من الشرطة حتى لو دفع تكاليف تلك الحماية من ماله الخاص.
وحسب بيان صادر عن محامي الأمير هاري فقد أكدوا تقدمهم بطعن في قرار حكومي بعدم تلقيه حماية من الشرطة أثناء تواجده على الأراضي البريطانية حتى لو كان يتحمل التكلفة بنفسه.
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وقال البيان "في غياب مثل هذه الحماية، لن يتمكن الأمير هاري وعائلته من العودة إلى منزله".
واستشهد بحادث وقع في يوليو/ تموز 2021 حيث قالوا إن أمنه تعرض للخطر أثناء مغادرته مناسبة خيرية بسبب الافتقار إلى حماية الشرطة.
وكان الأمير هاري قد استقال، بعد زواجه من الأمريكية ميغان من واجباته الملكية في عام 2020، واعتمد بعد استقالته على فريق أمني خاص.
ومع ذلك، قال ممثلوه القانونيون إن هذه الترتيبات لا تمنح الأمير مستوى الحماية الذي يحتاجه أثناء زيارته لبريطانيا.
وأكدوا أن الحكومة رفضت في السابق عرضين لدفع تكاليف حماية الشرطة، لافتين إلى أن الهدف من تلك القرارات الحكومية غامض وغير متسق، وفشل في مراعاة المخاطر الكاملة.
وأوضح البيان أن هاري سعى إلى تقديم طعن قضائي في سبتمبر 2021، لافتا إلى أن سبب نشر هذه المعلومات على الملأ الآن هو تسريب حدث في الصحافة البريطانية.
وقال البيان: "ستظل المملكة المتحدة على الدوام منزل الأمير هاري.
ورداً على سؤال حول البيان، قال متحدث باسم الحكومة إن نظام الحماية الأمني ​​لحكومة المملكة المتحدة "صارم ومتناسب"، وإن سياستها طويلة الأمد هي عدم تقديم معلومات مفصلة عن أي ترتيبات؛ لأن ذلك قد يعرض أمن الأفراد للخطر.
كما قال المتحدث إنه سيكون من "غير المناسب" التعليق بالتفصيل على أي إجراءات قانونية.
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