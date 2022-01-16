https://arabic.sputniknews.com/20220116/الأمير-هاري-يطعن-في-قرار-عدم-قبول-الشرطة-البريطانية-حمايته-على-حسابه-الخاص-1056266017.html

الأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"

الأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"

تقدم محامو الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث بطعن على قرار الحكومة البريطانية عدم حمايته من الشرطة حتى لو دفع تكاليف تلك الحماية من ماله الخاص. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T11:47+0000

2022-01-16T11:47+0000

2022-01-16T11:47+0000

حماية

الأمير هاري

الشرطة البريطانية

ميغان ماركل

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وحسب بيان صادر عن محامي الأمير هاري فقد أكدوا تقدمهم بطعن في قرار حكومي بعدم تلقيه حماية من الشرطة أثناء تواجده على الأراضي البريطانية حتى لو كان يتحمل التكلفة بنفسه.وقال البيان "في غياب مثل هذه الحماية، لن يتمكن الأمير هاري وعائلته من العودة إلى منزله".واستشهد بحادث وقع في يوليو/ تموز 2021 حيث قالوا إن أمنه تعرض للخطر أثناء مغادرته مناسبة خيرية بسبب الافتقار إلى حماية الشرطة.ومع ذلك، قال ممثلوه القانونيون إن هذه الترتيبات لا تمنح الأمير مستوى الحماية الذي يحتاجه أثناء زيارته لبريطانيا.وأكدوا أن الحكومة رفضت في السابق عرضين لدفع تكاليف حماية الشرطة، لافتين إلى أن الهدف من تلك القرارات الحكومية غامض وغير متسق، وفشل في مراعاة المخاطر الكاملة.وقال البيان: "ستظل المملكة المتحدة على الدوام منزل الأمير هاري.كما قال المتحدث إنه سيكون من "غير المناسب" التعليق بالتفصيل على أي إجراءات قانونية.

https://arabic.sputniknews.com/20211106/إعلام-بعد-تجريده-من-ألقابهالأمير-هاري-يمنع-من-ارتداء-الزي-العسكري-1050633519.html

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حماية, الأمير هاري, الشرطة البريطانية, ميغان ماركل