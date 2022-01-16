الجزائر تمدد تطبيق إجراءات النظام الحالي للوقاية من كورونا

ونقلت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، عن الوزارة الأولى في بيان لها، أن هذه التدابير تهدف إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية، لـمدة 10 أيام، من أجل تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.ومن بين تلك الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية، غلق المؤسسات والأماكن التي قد تخالف التدابير الصحية المتخذة في هذا السياق، خاصة إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الأخرى المختلفة.وأفادت الصحيفة بأن الجزائر تشهد ظهور الموجة الرابعة من وباء كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد، موضحة أن الحكومة تحاول الاستعداد لأي ارتفاع آخر في عدد المصابين.وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.وناشدت الجزائر مواطنيها اللجوء إلى التلقيح ضد الفيروس، كونه أفضل وسيلة للوقاية من خطورة آثار هذا الوباء.
ومن بين تلك الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية، غلق المؤسسات والأماكن التي قد تخالف التدابير الصحية المتخذة في هذا السياق، خاصة إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الأخرى المختلفة.
وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.
وناشدت الجزائر مواطنيها اللجوء إلى التلقيح ضد الفيروس، كونه أفضل وسيلة للوقاية من خطورة آثار هذا الوباء.