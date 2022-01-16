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الجزائر تمدد تطبيق إجراءات النظام الحالي للوقاية من كورونا
الجزائر تمدد تطبيق إجراءات النظام الحالي للوقاية من كورونا
أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية تمديد النظام الحالي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد لمدة 10 أيام، بداية من أمس السبت. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T08:02+0000
2022-01-16T08:02+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
الجزائر
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ونقلت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، عن الوزارة الأولى في بيان لها، أن هذه التدابير تهدف إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية، لـمدة 10 أيام، من أجل تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.ومن بين تلك الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية، غلق المؤسسات والأماكن التي قد تخالف التدابير الصحية المتخذة في هذا السياق، خاصة إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الأخرى المختلفة.وأفادت الصحيفة بأن الجزائر تشهد ظهور الموجة الرابعة من وباء كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد، موضحة أن الحكومة تحاول الاستعداد لأي ارتفاع آخر في عدد المصابين.وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.وناشدت الجزائر مواطنيها اللجوء إلى التلقيح ضد الفيروس، كونه أفضل وسيلة للوقاية من خطورة آثار هذا الوباء.
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العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الجزائر

الجزائر تمدد تطبيق إجراءات النظام الحالي للوقاية من كورونا

08:02 GMT 16.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINAيُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية تمديد النظام الحالي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد لمدة 10 أيام، بداية من أمس السبت.
ونقلت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، عن الوزارة الأولى في بيان لها، أن هذه التدابير تهدف إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية، لـمدة 10 أيام، من أجل تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
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ومن بين تلك الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية، غلق المؤسسات والأماكن التي قد تخالف التدابير الصحية المتخذة في هذا السياق، خاصة إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية الأخرى المختلفة.
وأفادت الصحيفة بأن الجزائر تشهد ظهور الموجة الرابعة من وباء كورونا، خاصة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد، موضحة أن الحكومة تحاول الاستعداد لأي ارتفاع آخر في عدد المصابين.
وجددت الحكومة الجزائرية دعواتها للمواطنين بمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا، من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية من الجائحة، وتحديدا إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.
وناشدت الجزائر مواطنيها اللجوء إلى التلقيح ضد الفيروس، كونه أفضل وسيلة للوقاية من خطورة آثار هذا الوباء.
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