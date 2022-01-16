https://arabic.sputniknews.com/20220116/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-إغاثية-لسكان-المناطق-المتاخمة-للجولان-السوري-المحتل-فيديو-1056281311.html

الجيش الروسي يقدم مساعدات إغاثية لسكان المناطق المتاخمة للجولان السوري المحتل... فيديو

الجيش الروسي يقدم مساعدات إغاثية لسكان المناطق المتاخمة للجولان السوري المحتل... فيديو

يواصل الجيش الروسي توزيع المساعدات الإنسانية في الأرياف والبلدات السورية الأشد احتياجاً، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين روسيا وسوريا. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T16:37+0000

2022-01-16T16:37+0000

2022-01-16T16:37+0000

العالم العربي

روسيا

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ووزع مركز المصالحة الروسي، أمس، مساعدات إغاثية على الأسر الفقيرة في بلدة كفر حور التابعة لمنطقة قطنا، قرب المثلث الحدودي السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل، أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أليك جورافلوف، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "جئنا إلى بلدة كفر حور التي تم اختيارها من قبل مسؤولي المحافظة استناداً إلى الوضع الإنساني والاجتماعي للأهالي، وحملنا إليها حوالي /400/ حصة غذائية تتضمن مواد غذائية أساسية مع مراعاة خصوصية الاحتياجات لا سيما وأنها تحتوي على السكر والزيت والدقيق".وأضاف جورافلوف: "دائماً يتم اختيار المناطق استناداً إلى حاجتها من قبل مسؤولي المحافظات السورية مع مراعاة العدالة في التوزيع، وهذا أهم ما يمكن الحديث عنه بخصوص المساعدات التي تم تنفيذها اليوم".وأوضح رئيس بلدة كفر حور سمير يحيى في تصريح لـسبوتنيك أن "عدد سكان بلدة كفر حور يبلغ تقريباً 6000 نسمة وفيها وافدون من محافظتي دير الزور والرقة يعملون في الزراعة، وتقع البلدة في قلب منطقة جبل الشيخ والطقس فيها بارد جداً وتهطل فيها الثلوج، وقد تعرضت خلال الأزمة لبعض الحوادث البسيطة،حيث غرر ببعض الشباب لكنهم أجروا عملية تسوية وعادوا جميعهم إلى حضن الوطن وأصبحت الأوضاع هادئة وآمنة، ونشكر اللفتة والزيارة من قبل الأصدقاء الروس لهذه البلدة الكريمة بأهلها".وتابع رئيس مجلس البلدة: "آلية التوزيع على العائلات الفقيرة وبشكل عام بسبب الأوضاع والظروف القاسية التي مرت بها سوريا فمعظم العائلات فقيرة وقد اخترنا الأسر الأشد فقراً واحتياجاً ووزعنا عليها المساعدات".

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العالم العربي, روسيا