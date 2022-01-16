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الحكومة البريطانية تسعى إلى تقليص تمويل "بي بي سي"
الحكومة البريطانية تسعى إلى تقليص تمويل "بي بي سي"
تسعى الحكومة البريطانية إلى تقليص تمويل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:51+0000
2022-01-16T16:51+0000
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وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" فقد انتهت المفاوضات بين "بي بي سي" والحكومة البريطانية إلى تجميد رسوم الترخيص لمدة عامين عند 159 جنيه استرليني كل عام للاشتراك الواحد.وكانت المفاوضات تناقش تكلفة الرسوم السنوية حتى عام 2027، وبسبب حجم التضخم الذي وصل حاليا إلى 5.1 % فقد يتعين على بي بي سي إيجاد قرابة 2 مليار جنية إسترليني على مدار السنوات الست المقبلة. وحسب الصحيفة فإذا كان المحافظون فى السلطة فربما يؤدي ذلك إلى النظر في طريقة تمويل جديدة، خصوصا في ظل هيمنة كبيرة لخدمات الاشتراكات عبر الإنترنت مثل نتفيكلس وأمازون. وتمول "بي بي سي" من خلال أموال يدفعها المشاهدون للبث التلفزيوني بشكل سنوي.
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الحكومة البريطانية تسعى إلى تقليص تمويل "بي بي سي"

16:51 GMT 16.01.2022
© flickr.com / TightsFetishPhotographerمقدمة البرنامج الصباحي "بي بي سي بريكفاست" لويس مينشين
مقدمة البرنامج الصباحي بي بي سي بريكفاست لويس مينشين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© flickr.com / TightsFetishPhotographer
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تسعى الحكومة البريطانية إلى تقليص تمويل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" فقد انتهت المفاوضات بين "بي بي سي" والحكومة البريطانية إلى تجميد رسوم الترخيص لمدة عامين عند 159 جنيه استرليني كل عام للاشتراك الواحد.
وكانت المفاوضات تناقش تكلفة الرسوم السنوية حتى عام 2027، وبسبب حجم التضخم الذي وصل حاليا إلى 5.1 % فقد يتعين على بي بي سي إيجاد قرابة 2 مليار جنية إسترليني على مدار السنوات الست المقبلة.
وحسب الصحيفة فإذا كان المحافظون فى السلطة فربما يؤدي ذلك إلى النظر في طريقة تمويل جديدة، خصوصا في ظل هيمنة كبيرة لخدمات الاشتراكات عبر الإنترنت مثل نتفيكلس وأمازون.
وتمول "بي بي سي" من خلال أموال يدفعها المشاهدون للبث التلفزيوني بشكل سنوي.
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