الرئيس الصربي يصف جلسة الحكم بترحيل مواطنه ديوكوفيتش من أستراليا بـ"المهزلة"

وحسب "إيه بي"، قال ألكسندر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "إنهم يعتقدون أنهم أهانوا ديوكوفيتش بهذه التحرشات التي استمرت 10 أيام، لكنهم قد أذلوا أنفسهم بالفعل".وتعجب الرئيس الصربي من منطق السلطات الأسترالية قائلا: "إذا قلت إن الشخص الذي لم يتم تطعيمه ليس له الحق في الدخول فلن يأتي نوفاك أو سيتم تطعيمه".وأكد ألكسندر أنه أخبر ديوكوفيتش بعد التحدث إليه بأنهم ينتظرونه في وطنه، ليتم تكريمه فهو موضع ترحيب.ولم يذكر الرئيس الصربي ما إذا كان ديوكوفيتش قال إنه سيذهب أولاً إلى صربيا بعد ترحيله أم سيذهب إلى مكان آخر.وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إنها استمعت إلى ممثلي الحكومة الذين أشاروا إلى أن استمرار بقاء ديوكوفيتش في بلادهم يعزز الاتجاه المعارض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.وقال رئيس المحكمة العليا جيمس أولسوب إن الحكم يعود إلى ما إذا كان قرار الوزير "غير منطقي أو غير معقول من الناحية القانونية".يشار إلى أن ديوكوفيتش فاز بتسعة ألقاب لبطولة أستراليا المفتوحة، بما في ذلك ثلاثة على التوالي، وإجمالي 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، وتعادل مع منافسيه روجر فيدرر ورافائيل نادال لأكبر عدد في تاريخ تنس الرجال.
وتعجب الرئيس الصربي من منطق السلطات الأسترالية قائلا: "إذا قلت إن الشخص الذي لم يتم تطعيمه ليس له الحق في الدخول فلن يأتي نوفاك أو سيتم تطعيمه".
وأكد ألكسندر أنه أخبر ديوكوفيتش بعد التحدث إليه بأنهم ينتظرونه في وطنه، ليتم تكريمه فهو موضع ترحيب.
وقال: "أخبرته أننا لا نطيق الانتظار لرؤيته في صربيا، والعودة إلى بلاده، والقدوم حيث يكون موضع ترحيب دائمًا".
ولم يذكر الرئيس الصربي ما إذا كان ديوكوفيتش قال إنه سيذهب أولاً إلى صربيا بعد ترحيله أم سيذهب إلى مكان آخر.
وكانت المحكمة العليا الاسترالية قد قررت اليوم الأحد ترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إنها استمعت إلى ممثلي الحكومة الذين أشاروا إلى أن استمرار بقاء ديوكوفيتش في بلادهم يعزز الاتجاه المعارض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.
وقال رئيس المحكمة العليا جيمس أولسوب إن الحكم يعود إلى ما إذا كان قرار الوزير "غير منطقي أو غير معقول من الناحية القانونية".
وكان ديوكوفيتش قد عبر عن "خيبة أمله" من قرار المحكمة، مؤكدا أنه يحرتمه، وسيتعاون مع السلطات من اجل استكمال إجراءات خروجه من استراليا.
يشار إلى أن ديوكوفيتش فاز بتسعة ألقاب لبطولة أستراليا المفتوحة، بما في ذلك ثلاثة على التوالي، وإجمالي 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، وتعادل مع منافسيه روجر فيدرر ورافائيل نادال لأكبر عدد في تاريخ تنس الرجال.