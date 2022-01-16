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https://arabic.sputniknews.com/20220116/الزمالك-يسعى-للتجديد-مع-أشرف-بن-شرقي-في-جلسة-حاسمة-1056276275.html
الزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة
الزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة
يعمل المسؤولون في نادي الزمالك المصري على جلسة مع لاعب الفريق مغربي الجنسية أشرف بن شرقي وذلك من أجل تجديد عقده. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:03+0000
2022-01-16T15:03+0000
2022-01-16T15:03+0000
أخبار الزمالك اليوم
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وحسب صحيفة اليوم السابع المحلية، فينتهي عقد أشرف بن شرقي نهاية الموسم الحالي مع الزمالك، ويحق له بدءا من يناير الجاري وحتى نهاية عقده مع الزمالك أن يوقع لأي ناد. وأكدت الصحيفة أن الأهلي المصري فتح مفاوضات مع اللاعب المغربي الذي رفض من قبل التوقيع للزمالك على عقد جديد. ويتمسك أشرف بن شرقي باللعب خارج الزمالك خصوصا مع معاناته في الحصول على مستحقاته مع الزمالك، حسبما ذكرت الصحيفة المصرية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الزمالك اليوم
الزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة
يعمل المسؤولون في نادي الزمالك المصري على جلسة مع لاعب الفريق مغربي الجنسية أشرف بن شرقي وذلك من أجل تجديد عقده.
وحسب
صحيفة اليوم السابع المحلية
، فينتهي عقد أشرف بن شرقي نهاية الموسم الحالي مع الزمالك، ويحق له بدءا من يناير الجاري وحتى نهاية عقده مع الزمالك أن يوقع لأي ناد.
وأكدت الصحيفة أن الأهلي المصري فتح مفاوضات مع اللاعب المغربي الذي رفض من قبل التوقيع للزمالك على عقد جديد.
ويتمسك أشرف بن شرقي باللعب خارج الزمالك خصوصا مع معاناته في الحصول على مستحقاته مع الزمالك، حسبما ذكرت الصحيفة المصرية.