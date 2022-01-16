تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
https://arabic.sputniknews.com/20220116/الزمالك-يسعى-للتجديد-مع-أشرف-بن-شرقي-في-جلسة-حاسمة-1056276275.html
الزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة
الزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة
يعمل المسؤولون في نادي الزمالك المصري على جلسة مع لاعب الفريق مغربي الجنسية أشرف بن شرقي وذلك من أجل تجديد عقده. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:03+0000
2022-01-16T15:03+0000
أخبار الزمالك اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048050010_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_1ea9fa87720b1a924d797550af754553.jpg
وحسب صحيفة اليوم السابع المحلية، فينتهي عقد أشرف بن شرقي نهاية الموسم الحالي مع الزمالك، ويحق له بدءا من يناير الجاري وحتى نهاية عقده مع الزمالك أن يوقع لأي ناد. وأكدت الصحيفة أن الأهلي المصري فتح مفاوضات مع اللاعب المغربي الذي رفض من قبل التوقيع للزمالك على عقد جديد. ويتمسك أشرف بن شرقي باللعب خارج الزمالك خصوصا مع معاناته في الحصول على مستحقاته مع الزمالك، حسبما ذكرت الصحيفة المصرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048050010_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_4f84b0783869305d980ef206370a69df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الزمالك اليوم

الزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة

15:03 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Mohammed El Raaiجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Mohammed El Raai
تابعنا عبر
يعمل المسؤولون في نادي الزمالك المصري على جلسة مع لاعب الفريق مغربي الجنسية أشرف بن شرقي وذلك من أجل تجديد عقده.
وحسب صحيفة اليوم السابع المحلية، فينتهي عقد أشرف بن شرقي نهاية الموسم الحالي مع الزمالك، ويحق له بدءا من يناير الجاري وحتى نهاية عقده مع الزمالك أن يوقع لأي ناد.
وأكدت الصحيفة أن الأهلي المصري فتح مفاوضات مع اللاعب المغربي الذي رفض من قبل التوقيع للزمالك على عقد جديد.
ويتمسك أشرف بن شرقي باللعب خارج الزمالك خصوصا مع معاناته في الحصول على مستحقاته مع الزمالك، حسبما ذكرت الصحيفة المصرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون15:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:30 GMTبث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
15:27 GMTنشطاء حقوق الحيوان ينتقدون مهرجان مصارعة الإبل في تركيا
15:08 GMTطعامان يقللان من فقدان البصر بنسبة 36%
15:07 GMTضاحي خلفان يعلق على خاتم ظهر في إصبع عبد الملك الحوثي... صور
15:05 GMTراموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"
15:03 GMTالزمالك يسعى للتجديد مع أشرف بن شرقي في جلسة حاسمة
15:01 GMTألمانيا: تنتظرنا أسابيع قادمة صعبة
14:59 GMTسلاح الجو الإسرائيلي ينهي مناورات مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية... صور
14:57 GMTفيديو يوثق لحظة استهداف منزل برلماني عراقي برمانة يدوية في بغداد
14:57 GMTإغلاق 20 ميناء في بيرو وغرق شخصين بسبب موجات تسونامي
14:50 GMTوالد ياسمين صبري يفتح النار عليها على خلفية تصريحاتها الأخيرة
14:36 GMTإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس
14:34 GMTعودة 20 طائرة تابعة لقوات حفظ السلام إلى روسيا من كازاخستان
14:30 GMTلندن: محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس مواطن بريطاني
14:25 GMTلماذا يؤثر الوضع الوبائي في الصين على استقرار العالم بأثره؟
14:24 GMTواشنطن: سحب السودان لترخيص قناة الجزيرة القطرية "تراجع في حرية الإعلام"
14:18 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 280 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
14:18 GMTصحيفة تكشف عن منتخبين عربيين هددا "الكاف" بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
14:15 GMTدعوى قضائية لإقالة المدير الفني للمنتخب المصري
14:13 GMTالمبعوث الأممي للسودان يؤكد مشاركة حمدوك في الحوار السياسي