https://arabic.sputniknews.com/20220116/السفارة-الأمريكية-في-الخرطوم-تحذر-رعاياها-من-مظاهرات-الإثنين-1056278718.html

السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من مظاهرات الإثنين

السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من مظاهرات الإثنين

دعت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها إلى توخى الحذر قبل مظاهرات من المقرر أن تنطلق في عدد من الولايات السودانية غدا الإثنين. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T16:06+0000

2022-01-16T16:06+0000

2022-01-16T16:06+0000

أخبار السودان اليوم

السفارة الأمريكية

عبد الفتاح البرهان

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وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مساء اليوم الأحد: "من المتوقع أن تجري مظاهرات في 17 يناير في الخرطوم وربما في ولايات أخرى. المواقع والأوقات الدقيقة غير معروفة".وطالبت السفارة الأمريكية رعاياها في السودان باتباع 6 إجراءات وقائية شملت: "تجنب كل السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات، والبقاء بعيدا عنها، وتوخي الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات".كما دعت السفارة رعاياها إلى "مراجعة خططهم الأمنية الشخصية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات".وتأتي تظاهرات الإثنين ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي يشهدها السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالحكم المدني.وفي ذلك التاريخ اتخذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من الإجراءات الاستثنائية بما في ذلك، حل الحكومة ومجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقاله قبل أن يعيده إلى منصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.لكن حمدوك أعلن استقالته في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري بسبب الاحتجاجات التي يرفض منظموها الحوار ويطالبون بحكومة مدنية.والخميس الماضي، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى المتظاهرات منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 64.

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أخبار السودان اليوم, السفارة الأمريكية, عبد الفتاح البرهان